Reunión en A Coruña para rememorar los viejos tiempos del Gurugú: "Nuestra infancia no se parece nada a la de los niños de hoy"

Antaño niños, ahora adultos con vidas dispares, un grupo de viejos amigos del barrio del Gurugú, en A Coruña, decidieron organizar una comida para revivir las tardes de juego y risas compartidas. "Mucha gente joven ni siquiera conoce ese barrio", dice uno de los autodenominados 'niños del Gurugú', Juan Carlos Alonso Cortés.

Entre descensos en cajas de cartón por las colinas del parque de Santa Margarita, saltar patios, coger frutas y construir sus propios juguetes bajo el vuelo de las golondrinas, "que aún se veían muchas por la ciudad", los niños de las calles Sinforiano López, Juan Castro Mosquera, A Falperra -que también da nombre al barrio- y Maestro Clavé crearon vínculos que retoman medio siglo después.

"En 2012, más de cien vecinos hicieron una comida en el Palacio de la Ópera. Es gente que quería hacer una reunión de ese tipo cada dos años, pero los que se reúnen hoy son los niños de aquellas personas", relata Juan Carlos. El restaurante Casa Matilde, en A Coruña, fue el escogido para reconocerse en las canas de uno, en los años del otro.

Volver a los orígenes

En la travesía de Juan Castro Mosquera, actual Alcalde Soto González, hay un bar que se llama Doré. "Lo lleva un compañero mío de infancia, que es el que ha puesto en marcha este tema", comenta Juan Carlos. Tras una visita al local para sugerir que "había que hacer alguna comida", fueron consiguiendo los números de teléfono del resto de la pandilla poco a poco.

"Mi hijo, por ejemplo, estudió en la Compañía de María, y tiene el mismo grupo de amigos de cuando era pequeño", explica. Sin embargo, en el caso de los camaradas del padre "no se ha mantenido en el tiempo esa relación de amistad". "En esta vida todo es circunstancial", añade.

Aunque hubo algún pequeño intento, este es el reencuentro más grande hasta la fecha. "Lo más importante es el tiempo que ha transcurrido desde que jugábamos en la calle hasta ahora, que son mínimo 45 o 50 años. Imagina ver a un compañero tuyo en fotos con 12 años a 68 que tengo yo ahora, lo emocionante que puede ser", comparte Juan Carlos, ilusionado.

Sus infancias y las actuales son muy diferentes: "El móvil y las nuevas tecnologías nos han quitado un valor intangible como es la interrelación social entre las personas", reflexiona. En contraposición, su panda y él se dedicaban a jugar "desde muy pequeños" en la calle, "porque no había coches".

Noticias relacionadas

Lo que persiguen hoy, afirma, es identificarse en ese recuerdo. "El paso del tiempo no perdona", sentencia.