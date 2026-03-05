Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

La borrasca Regina continuará dejando este viernes inestabilidad, con cielos cubiertos, precipitaciones generalizadas y chubascos fuertes hasta la segunda mitad del día. En el litoral de A Coruña, seguirá activado el aviso amarillo por mar combinada del noroeste, de cuatro a cinco metros, y viento del norte de hasta 61 km/h. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos y los termómetros oscilarán entre los 10 grados de mínima y los 12 de máxima.

Sábado 7

Seguirán los cielos cubiertos con precipitaciones abundantes. También se mantendrán en el litoral el aviso amarillo por fenómenos costeros y los termómetros seguirán moviéndose entre los 10 y los 12 grados de temperatura.

Domingo 8

Se esperan cielos cubiertos y lluvias persistentes. Los termómetros marcarán mínimas de 9 grados y máximas de 14.

Lunes 9

Se mantendrán las nubes, todavía con chubascos. Las temperaturas irán de los 6 grados de mínima a los 11 de máxima.

Tabla con la predicción de A Coruña detallada por la Agencia Estatal de Meteorología. / LOC

Martes 10

Las nubes no impedirán la apertura de claros durante algún momento de la jornada. Todavía se mantendrán las lluvias débiles y las temperaturas se moverán entre las 6 grados de mínima y los 15 de máxima.

Miércoles 11

Se incrementarán las nubes, ya sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 15 grados.

Jueves 12

Se esperan intervalos de nubes y claros durante la mañana y cielos mayormente despejados por la tarde. Al final del día, podría registrarse algún chubasco. Los termómetros irán de los 6 a los 15 grados.

Viernes 13

Se esperan intervalos de nubes y claros con chubascos. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 14 grados.

Sábado 14

Se esperan cielos cubiertos con precipitaciones durante las primeras horas del día. Las temperaturas se moverán entre los 11 y los 13 grados.

Domingo 15

Los cielos estarán parcialmente nubosos, con temperaturas de entre 11 y 14 grados.

Lunes 16

Las nubes de la mañana darán paso a cielos soleados durante la segunda mitad del día. Los termómetros marcarán mínimas de 9 y máximas de 14 grados.

Martes 17

Se esperan intervalos de nubes y claros, con temperaturas de entre 8 a 13 grados.

Miércoles 18

Los cielos estarán parcialmente nubosos y los termómetros se moverán entre los 7 y los 12 grados.