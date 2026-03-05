El tiempo en A Coruña según la Aemet: caen las temperaturas y vuelve la lluvia
Consulta la predicción meteorológica para este jueves 5 de marzo y un avance de lo que viene para el fin de semana
A este invierno le quedan apenas dos semanas en el tiempo de descuento antes del cambio de estación así que estamos en plena recta final para alcanzar la meta de la primavera y tanto A Coruña como el resto de Galicia atraviesan una etapa en la que el tiempo cambiante es absoluto protagonista de las predicciones meteorológicas. Tras un inicio de año marcado por las borrascas y los temporales, la segunda quincena de febrero ya dejó un poco de todo, con alternancia de días soleados y lluviosos, y ahora que iniciamos el mes de marzo, toca más de lo mismo: alternan jornadas de tintes anticiclónicos con otras de influencia todavía algo invernal. Y el día de hoy será un claro ejemplo de esto porque este jueves 5 de marzo va a tener dos caras: mañana de tiempo tranquilo y tarde lluviosa, con alerta en el litoral y bajada de las temperaturas.
Ya ayer la niebla refrescó el ambiente en un día en el que las temperaturas iniciamente previstas marcaban máximas de hasta 20 grados en A Coruña. Hoy los termómetros caerán de forma notable y donde ayer se esperaban máximas primaverales hoy vemos valores que nos recuerdan que el invierno quizá todavía tiene cosas que decir, porque las máximas en A Coruña no van a superar los 13 grados.
Como decimos, y a la vista de los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y Meteogalicia, la mañana todavía estará marcada por la estabilidad atmosférica, con algunas nubes y sin precipitaciones, pero a partir del mediodía vuelven las lluvias y parece que lo harán para quedarse unos cuantos días. Regresan también los avisos por fenómenos costeros, con alerta por olas el jueves en el litoral atlántico gallego, es decir, en toda la costa de las provincias de A Coruña y Pontevedra. La Aemet señala nivel amarillo mientras que Meteogalicia eleva a naranja el aviso en la costa por el oleaje.
Tanto la Aemet como Meteogalicia prevén alta probabiliad de precipitaciones durante las jornadas del viernes 6, el sábado 7 y el domingo 8 de marzo, y las lluvias podrían extenderse incluso más allá, durante el arranque de la próxima semana. Las temperaturas por ahora no van a remontar; es más: a partir del lunes caerán todavía más. Durante lo que queda de esta semana en A Coruña se esperan máximas de entre 12 y 14 grados y mínimas que durante el fin de semana se mantendrán alrededor de los 10 grados pero que a partir del lunes se desplomarán hasta marcar apenas 4 ó 5 grados, así que de momento no toca cambio de armario aunque nos acerquemos a la primavera.
Seguiremos pendientes de este tiempo cambiante para actualizar la información del tiempo en A Coruña con los datos que ofrecen los organismos oficiales. Lee más.
