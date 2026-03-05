Los trabajadores del programa Lecer en A Coruña estallan: "Estamos fartos de mentiras"

Los docentes de las actividades del programa Lecer han lanzado hoy un comunicado para denunciar su "desconfianza y agotamento" hacia el Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE) y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de A Coruña. Los trabajadores de los talleres que se impartían en el Ágora y el Fórum declaran estar "hartos de mentiras y de esperas" y señalan a los responsables del IMCE y del área municipal de Cultura, Laura Seoane y Gonzalo Castro.

La plantilla afectada por el conflicto del programa Lecer ha acudido esta mañana a la plaza de María Pita para reclamar una solución "urgente". Esta nueva protesta ha coincidido con la llegada al Palacio Municipal de los concejales que acudían al pleno ordinario de este jueves 5 de marzo en A Coruña.

Comunicado

El escrito que han publicado hoy expone que "o 22 de decembro do 2025 ante máis de 500 persoas Gonzalo Castro e Laura Seoane negaron ter ningún coñecemento sobre os impagos da empresa Serviplus, mentindo, xa que realmente tiñan esta información de faltas de pagamento de facturas a docentes e proveedores o día que asinaron a prórroga á empresa en setembro de 2025"

Aseguran los trabajadores que "o IMCE firmou esa prórroga obrigando á empresa a continuar prestando o servizo cando esta empresa xa manifestara que non quería continuar, polo que Gonzalo Castro e Laura Seoane son responsabeis directos desta situación". En su relato de los acontecimientos alrededor de este conflicto, la plantilla del programa Lecer añaden que "o 15 de xaneiro Gonzalo Castro manifestou ante todos nós, os docentes, que estaríamos traballando a 2 de febreiro, si ou si, agora xa non quere dar prazos e fálanos de “abril”.

Señalan además que "o 05 de febreiro tanto Gonzalo Castro coma Laura Seoane confirmaron aos traballadores a cesión da débeda e afirmaron que a firma da cesión do contrato era inminente, sendo coñecedores de que non era así. Agora din que “non dixeron tal”, que non se pode firmar cesión mentres haxa débeda, que debe levar outros prazos, cambiando o seu discurso e mentindo --aseguran-- aos traballadores". Los docentes afectados por este conflicto aseguran además que "o 5 de febreiro tanto Gonzalo Castro coma Laura Seoane confirmaron que o Programa de Lecer se retomaría en días, ofrecéndonos unha nova empresa; agora os días xa son semanas e a empresa prometida está no aire e non queren dar ningunha data de arranque de programa".

Reunión con la alcaldesa

Recuerdan además que "no pleno do día 12/02 a alcaldesa ofreceuse a recibirnos no luns de entroido, 16 de febreiro: máis mentiras" y explican que "o 20 de febreiro volvémosllo lembrar por rexistro: inda non contestou!, seguimos na espera". Su relato cronológico de la lucha por encontrar una solución añade que "o 23 de febreiro Laura Seoane, directora do IMCE, di que confirmou e pagou a débeda do 80% traballadores nun prazo de 10 días laborais mais agora precisa outros 10 días para confirmar o 20% restante" y matizan: "O que non explicou foi que a funcionaria responsabel que estaba xestionando o tema ía tomar uns días de vacacións e que non habería quen tramitara… Consideramos o ritmo de traballo do IMCE caótico, totalmente ineficaz e insuficiente pois hai traballadores que inda nunca foron chamados, documentación aportada por rexistro oficial que se perdeu en reiteradas ocasións, documentación entregada en xaneiro que non se observou…", y concluyen: "A día de hoxe, 5 de marzo, seguimos un 15% do persoal sen ser contactado e/ou pagado e o tempo pedido polo IMCE xa se cumpriu".