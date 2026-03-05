Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Valeria Castro presentará en A Coruña su nuevo álbum, nominado a seis premios MIN, en un concierto 'boutique'

La artista canaria, candidata a seis Premios de la Música Independiente, formará parte del cartel de un nuevo ciclo de directos en el parque de Santa Margarita concebido como "una experiencia musical boutique alejada de los festivales masivos"

Valeria Castro en su concierto en el Movistar Arena

Valeria Castro en su concierto en el Movistar Arena / Ricardo Rubio

Sandra Abad

La cantante Valeria Castro ofrecerá un concierto en A Coruña este verano. Será el 27 de agosto en el parque de Santa Margarita, que este verano acogerá un cico de conciertos con algunas de las voces más destacadas de la música en español actual. El concierto de Valeria Castro en A Coruña será solo un día después del directo que ofrecerá el 26 de agosto Judeline, en el mismo auditorio, también dentro de esta nueva propuesta musical que pretende ser "una experiencia musical boutique alejada de los festivales masivos"

Tras completar una gira de 82 conciertos con entradas agotadas en teatros de más de diez países con su álbum debut, Valeria Castro recalará en A Coruña para presentar ahora el cuerpo después de todo, su segundo trabajo discográfico, recientemente nominado a seis Premios de la Música Independiente.

 Producido por el ocho veces ganador del Latin Grammy Carles Campi Campón (promotor también de trabajos de Jorge Drexler, Natalia Lafourcade o Vetusta Morla), este nuevo álbum supone "un ejercicio de maduración artística y personal" de la artista canaria, según los promotores del concierto. Grabado entre México y España, el disco muestra a una Valeria más fuerte y consciente, que afronta sus miedos con valentía a través de canciones que funcionan como un puzzle emocional capaz de conectar con los sentimientos más profundos del oyente.

Las entradas para el concierto de Valeria Castro en A Coruña se pondrán a la venta el 9 de marzo, a partir de las 11.00 horas, en Ataquilla y Ticketmaster.

