Charo se jubila en Gadis tras 49 añosRécord de facturación de José Luis JoyeríasReunión por los viejos tiempos del GurugúBetanzos gana un 'Histórico' restaurante
‘Agresión’ aviaria a un peatón en A Coruña

Gaviotas

Gaviotas / Pixabay

Antón Peruleiro

La pelea encarnizada entre una gaviota y una paloma terminó ayer en una agresión a un peatón en la calle Galera. Las alas de la pichona muerta se precipitaron desde la altura contra la espalda del hombre. Con los restos mortales todavía presentes, el peatón lamentaba la puntería de la gaviota. Los viandantes se detuvieron al escuchar al hombre. Este alzó la vista para buscar a la culpable antes de continuar la marcha.

