Si no lo leo no lo creo
‘Agresión’ aviaria a un peatón en A Coruña
Antón Peruleiro
La pelea encarnizada entre una gaviota y una paloma terminó ayer en una agresión a un peatón en la calle Galera. Las alas de la pichona muerta se precipitaron desde la altura contra la espalda del hombre. Con los restos mortales todavía presentes, el peatón lamentaba la puntería de la gaviota. Los viandantes se detuvieron al escuchar al hombre. Este alzó la vista para buscar a la culpable antes de continuar la marcha.
- Grupo Castro factura 35 millones y se expande desde A Coruña: “La farmacia de Cuatro Caminos vende más que nuestras ocho ópticas juntas”
- El Barrio de las Flores, el secreto mejor guardado de A Coruña: 'Es de los mejores vecindarios de la ciudad
- Adiós al asador de pollos de San Roque: el Concello de A Coruña inicia el desahucio de los locales de la atalaya de la plaza de España
- La rebaja en A Coruña a los hogares que reciclen será de hasta 63 euros al año: así se pide la reducción en el recibo de la basura
- El Concello de A Coruña investiga las «patologías» de los pilares que sostienen el paseo marítimo
- Arranca la obra del primer edificio que se construirá en San Pedro de Visma, en A Coruña, con 144 viviendas
- Así es la ruta de la cascarilla en A Coruña: 5 locales donde aún puedes disfrutar de este producto
- Don Pollo pide margen para desalojar la atalaya de San Roque en A Coruña: 'Nos avisaron con poco tiempo