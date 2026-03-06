‘Agresión’ aviaria a un peatón en A Coruña

La pelea encarnizada entre una gaviota y una paloma terminó ayer en una agresión a un peatón en la calle Galera. Las alas de la pichona muerta se precipitaron desde la altura contra la espalda del hombre. Con los restos mortales todavía presentes, el peatón lamentaba la puntería de la gaviota. Los viandantes se detuvieron al escuchar al hombre. Este alzó la vista para buscar a la culpable antes de continuar la marcha.