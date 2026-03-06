Si no lo leo no lo creo
Un bar de la Ciudad Vieja de A Coruña estrena servicio pelotari
Antón Peruleiro
Un bar de la Ciudad Vieja estrenó este viernes un servico pelotari para clientes matinales. En las primeras horas de la jornada, un colaborar canino del local dedicó esfuerzos a lanzar su pelota a diferentes consumidores. Los presentes respondieron a la propuesta, innovadora y arriesgada en el cambiante sector hostelero de la ciudad. Debido al éxito, Trasto repetirá su servicio pelotari próximamente en el mismo horario.
