Los Bomberos de A Coruña desfilarán este domingo por las calles de la ciudad para celebrar su patrón: "Saúdanos ao pasar"

"Este domingo 8 a cidade tinguirase de vermello", así anuncian los Bomberos de A Coruña en sus redes sociales el desfile que celebrarán el 8 de marzo con motivo de su patrón. "Sacamos toda a frota á rúa nunha ruta moi especial", añaden.

Y es que los Bomberos celebrarán San Juan de Dios, el santo del cuerpo de emergencias con un desfile por las calles de la ciudad que saldrá del Parque de Bomberos de Agrela a las 10.30 horas.

El primer barrio al que se dirigirán será Novo Mesoiro, para después pasar a Matogrande, Os Castros, Catro Camiños, plaza de Ourense, A Mariña, paseo marítimo, Torre de Hércules, avenida Barrié de la Maza, Millenium, Os Rosales, Ronda de Outeiro, avenida Salvador de Madariaga, As Paxariñas y avenida Pablo Picasso antes de regresar a su base.

"Saúdanos ao pasar", indica el cuerpo en sus redes en la que será una de las pocas salidas que hacen al año en la que no tendrán prisa por llegar a su destino.