Piscinas, diseño nórdico y lujo: entramos en las casas de A Coruña que triunfan en las revistas de decoración

Detrás de muchas de las fachadas de A Coruña se esconden auténticos tesoros. Espacios llenos de luz, que han sabido modernizarse sin perder su esencia y que se han acabado convirtiendo en el refugio de un puñado de afortunados que encajan cada día las llaves en sus cerraduras.

Varios de ellos no han pasado desapercibidos por las principales revistas de decoración y tendencias del país, que han alabado el gusto de sus interiores y las decisiones de paisajismo. Empresas como Pepita de Oliva Studio -situada en lo que antes era La Gran Antilla- o Imaisdé Design Studio, en Juan Flórez, firman algunas de estas casas con encanto en A Coruña, en las que más de uno puede coger inspiración para sus propios proyectos personales.

1. Una casa nórdica a dos aguas conectada con el exterior

La casa nórdica de Oleiros diseñada por Pepita de Oliva Studio / Pepita de Oliva Studio

La conocida revista Elle Decoration se ha hecho eco de esta espectacular vivienda de estilo escandinavo de la calle Ventoeira (Oleiros). Construida en una parcela de 500 metros cuadrados y conectada con el exterior en su fachada sur, este proyecto diseñado al completo por Pepita de Oliva Studio cuenta con un característico tejado a dos aguas y un frontal con lamas teñidas en negro.

El ambiente sobrio y limpio de los acabados le confiere ese toque nórdico tan en voga hoy en día, que llega hasta el interior gracias al uso de la madera y de artículos de fabricación artesanal. La casa también cuenta con ciertos guiños industriales, patentes en el hormigón visto de algunas de sus paredes y en el tono oscuro del corazón de la vivienda: una cocina abierta dominada por una isla.

La cocina de esta casa de diseño en Oleiros. / Pepita de Oliva Studio

En cuanto a la distribución, esta moderna casa de A Coruña cuenta con dos volúmenes conectados por muros de hormigón, con el fin de salvar el profundo desnivel que existía en el terreno. La vivienda consta, además, de varias terrazas y de numerosos puntos de luz indirecta pensados para construir un ambiente cálido para los residentes.

2. Una vivienda del siglo XIX en pleno centro de A Coruña

Piso del siglo XIX reformado en San Andrés por Sinaldaba Estudio de Arquitectura. / Sinaldaba Estudio de Arquitectura/Abraham Biqueira

La madera es la gran protagonista de esta singular casa coruñesa situada en el corazón de A Coruña. Se encuentra en San Andrés y cuenta con un carácter único que han querido inmortalizar revistas como Decoesfera.

El responsable de este proyecto es el Estudio de Arquitectura Sinaldaba, que supo reformar el espacio sin perder el toque único de un edificio datado de finales del siglo XIX. Para resolver la compartimentación excesiva del lugar -muy común en las construcciones antiguas- la firma optó por tirar tabiques y crear espacios abiertos que compartiesen distintas funcionalidades.

Así, la sala de estar, el comedor y la cocina se encuentran en un mismo punto, mientras que el dormitorio disfruta de un extra de recogimiento en otro lado de la casa. En cuanto al diseño interior, los tablones de madera -que se extienden en blanco por el suelo- conviven con acabados más desnudos como el acero y la piedra, aportando un interesante cóctel de texturas.

3. Una casa centenaria de 413 metros cuadrados

La fachada de Villa Lola, con su famosa escalinata doble. / Imaisdé Design Studio/Iván Casal

Si una casa tiene nombre propio es, probablemente, proque se trata de un proyecto residencial destacado. En A Coruña, una de estas joyas se encuentra en Bergondo, en una vivienda de principios del siglo XX bautizada con el nombre de Villa Lola.

En esta ocasión, ha sido la revista Hola la que ha desgranado la singularidad de este espacio, desarrollado por la firma coruñesa Imaisdé Design Studio. Una casa unifamiliar con piscina y pérgola de cristal, a la que se accede por una majestuosa escalera doble.

El salón de Villa Lola. / Imaisdé Design Studio/Iván Casal

Villa Lola es una de esas viviendas que ofrecen espacio y exclusividad en A Coruña, gracias a su amplitud y a la conservación de sus detalles de estilo indiano. La reforma que se acometió fue respetuosa con las molduras y los rosetones que poseía la casa y apostó por un estilo elegante en tonos blancos y beis, con madera y tejidos naturales que permiten capear el paso del tiempo sin atarse a las tendencias.

El domicilio posee tres plantas y un hermoso jardín con especies resistentes a la climatología. Pero uno de sus puntos fuertes es, sin duda, las vista a la ría, que se puede disfrutar desde la vivienda.

4. Una mansión curvilínea para tres generaciones

Interior de la Casa V, diseñada por el estudio DOSIS, en Oleiros. / Santos-Díez / DOSIS: Isabel Collado e Ignacio Peydro arquitectos

La Revista AD, una publicación de decoración, arquitectura y diseño, reseñó una imponente mansión en A Coruña, la Casa V de Oleiros. En realidad, se trata de un conjunto de dos casas unidas para permitir la convivencia de tres generaciones familiares durante su tiempo de ocio.

La propiedad original, de 1960, es hoy tanto un espacio común como el lugar de descanso de la primera generación. Junto a esta, el estudio DOSIS -formado por Isabel Collado e Ignacio Peydro- decidió proyectar una segunda vivienda para el resto de los miembros de la familia, que cuenta con una estética futurista y un jardín en la azotea.

El jardín en la azotea de la Casa V, ideado por los arquitectos Isabel Collado e Ignacio Peydro. / Santos-Díez / DOSIS: Isabel Collado e Ignacio Peydro arquitectos

Ambas construcciones están unidas por un porche y por un aspecto exterior impactante. La fachada de la casa cuenta con grandes ventanales integrados en un trazo ondulante de metal blanco que forma la letra V y que le confiere su característico nombre a la propiedad.

En el interior, predomina el minimalismo y los tonos blancos, con alguna concesión puntual, como las piezas de mobiliario antiguo. Para completar el conjunto, esta vivienda de A Coruña destacada por su arquitectura goza de una gran piscina en la que disfrutar de los días de verano, así como de un amplio jardín que invita al esparcimiento.