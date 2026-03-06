Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 6 de marzo

Conciertos, teatro, libros, comedia... Consulta nuestra selección de citas de ocio y cultura y haz tus planes

Pedro Guerra y Javier Álvarez actúan en el teatro Colón.

Pedro Guerra y Javier Álvarez actúan en el teatro Colón. / LOC

RAC

Concierto de la Filharmonía de Galicia

Bajo la batuta del director Baldur Brönniman, la Filharmonía de Galicia celebra su 30 aniversario con un concierto en el Palacio de la Ópera. Hay entradas disponibles en Ataquilla con precios desde 14,25 euros.

20.00 horas. Palacio de la Ópera

Pedro Guerra y Javier Álvarez, en directo

Los dos artistas vuelven a reunirse sobre el escenario para celebrar una complicidad musical única con la gira Aunque ya no soy dos. Todavía hay entradas disponibles en A Coruña a partir de 30,24 euros.

20.30 horas. Teatro Colón

Monólogo de Fran Pati ‘Y tú, ¿tienes pueblo?’

Celebra sus 10 años de trayectoria en la comedia en un espectáculo en el que contará al público cómo ha sido para él crecer en un pueblo y llegar a la gran ciudad. Quedan entradas por 17,80 euros.

20.00 horas. Afundación

Tarde de teatro con ‘Las pequeña mudanzas’

Vanessa Espín cuenta en esta obra la historia de Valeria, que se sumergirá en el bosque oscuro de su pasado y buscará al padre que conoció poco y mal, con la esperanza de solucionar aquello que sigue roto.

20.30 horas. Teatro Rosalía

Concierto tributo a Joaquín Sabina

Sabinaria regresa a Garufa Club para rendir homenaje al maestro Joaquín Sabina, recorriendo su discografía con la voz cálida y personal de Julietta Barro. La entrada tiene un precio de 16,50 euros.

22.00 horas. Garufa Club

Presentación del libro ‘Cen Ilíadas’

Marcelino Fernández Mallo presenta su libro Cen Ilíadas en Lume . La historia se sitúa en el comité de dirección de Lindqvst & Larsson - España, donde se respira un ambiente de máxima desconfianza.

19.00 horas. Librería Lume

  1. Grupo Castro factura 35 millones y se expande desde A Coruña: “La farmacia de Cuatro Caminos vende más que nuestras ocho ópticas juntas”
  2. El Barrio de las Flores, el secreto mejor guardado de A Coruña: 'Es de los mejores vecindarios de la ciudad
  3. Adiós al asador de pollos de San Roque: el Concello de A Coruña inicia el desahucio de los locales de la atalaya de la plaza de España
  4. La rebaja en A Coruña a los hogares que reciclen será de hasta 63 euros al año: así se pide la reducción en el recibo de la basura
  5. El Concello de A Coruña investiga las «patologías» de los pilares que sostienen el paseo marítimo
  6. Arranca la obra del primer edificio que se construirá en San Pedro de Visma, en A Coruña, con 144 viviendas
  7. Así es la ruta de la cascarilla en A Coruña: 5 locales donde aún puedes disfrutar de este producto
  8. Don Pollo pide margen para desalojar la atalaya de San Roque en A Coruña: 'Nos avisaron con poco tiempo

