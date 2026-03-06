A Coruña se vuelca con su primera Noche Solidaria Contra el Cáncer

A Coruña celebró este jueves su primera Noche Solidaria Contra el Cáncer, organizada por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) con el objetivo de recaudar fondos para la investigación y el apoyo a pacientes.

El Hotel Finisterre acogió cerca de 200 asistentes en una cena bajo el lema del faro como símbolo de guía frente a la enfermedad. La recaudación de las entradas y las donaciones registradas se destinará íntegramente a sostener los servicios gratuitos de la entidad y a impulsar nuevos proyectos en los laboratorios.