Una detención y dos registros en A Coruña y Bizkaia tras una operación de la Europol contra el robo de datos
En la operación llevada a cabo en 14 países se ha actuado contra el foro de datos robados LeakBase
Una operación internacional de la Europol en 14 países contra el foro de datos robados conocido como LeakBase ha provocado una detención y dos registros en las provincias de A Coruña y Bizkaia. En la actuación, en la que han participado Guardia Civil y Policía Nacional, se ha intervenido numeroso material informático y documentación.
Según explican en una nota de prensa, se trataba de uno de los principales foros de compraventa de datos personales procedentes, en grna medida, de bases de datos de grandes compañías y de equipos domésticos infectados con diferentes tipos de malware. Estos datos se empleaban para fraudes, suplantaciones y ciberataques. Entre los registros robados estaban los de más de 142.000 usuarios.
Este clan, que estaba activo desde 2021, contaba con contenido predominantemente en inglés, combinando elementos de un foro al uso, con elementos propios de un mercado, en el que se permitía la compra, venta e intercambio de datos personales.
Según la investigación, la plataforma facilitaba la compraventa de contraseñas y datos personales para ser utilizados en fraudes, suplantaciones de identidad y ciberataques. Este foro se había consolidado como un centro clave en el ecosistema del cibercrimen, especializado en el comercio de bases de datos filtradas y los llamados "stealer logs", archivos de credenciales robadas mediante un programa malicioso de robo.
En diversos países
Entre los días 3 y 4 de marzo se llevaron a cabo actuaciones coordinadas en diversos países que permitieron desarticular la operativa del foro y actuar contra sus usuarios más activos. Entre los países participantes se encontraban autoridades de Australia, Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Alemania, Grecia, Kosovo, Malasia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, España y Reino Unido.
En la fase operativa, las autoridades realizaron actuaciones coordinadas en múltiples jurisdicciones, que incluyeron detenciones, registros domiciliarios e intervenciones directas conocidas como “knock-and-talk”. A nivel mundial se llevaron a cabo cerca de 100 operaciones y medidas dirigidas contra 37 de los usuarios más activos de la plataforma.
En España se identificaron dos usuarios con avanzados conocimientos técnicos que, presuntamente implicados en la investigación, habían implementado complejos sistemas de anonimización y desarrollado técnicas avanzadas para ocultar su huella digital y dificultar su localización.
Una vez identificados se llevó a cabo el arresto de uno de ellos, permaneciendo el segundo pendiente de localización y detención, y el registro de sus domicilios en las provincias de A Coruña y Bizkaia.
