Cuatro horas de Editatona en A Coruña por una Wikipedia más feminista: "Cambiamos de presente a pasado la página de una activista iraquí. La mataron en el portal"

En 2015, un grupo de activistas comenzó a añadir y editar páginas de Wikipedia. Su misión consistía en nutrir la base de datos con perfiles relevantes de mujeres o personas queer y rectificaciones acordes a la historia. La ONG Ecos do Sur ha celebrado hoy su primera Editatona, como denominan a estos maratones de edición. Durante cuatro horas de trabajo altruista, las participantes unieron fuerzas para terminar con esa brecha de género digital.

"Los asistentes trabajan en grupos de dos o tres personas. Se dedican a documentarse y escribir el perfil de la persona que les hemos asignado. Para la inmensa mayoría es la primera vez. Muchas de las asistentes están aprendiendo mientras lo hacen. Esto está al alcance de cualquiera, solo debes tener una cuenta", explica la responsable de comunicación de Ecos do Sur, Natalia Monje.

La ONG afirma que recibieron numerosas solicitudes de asistencia. Debido a las limitaciones técnicas y de material, finalmente 20 personas pudieron dedicarse a las tareas. El objetivo es generar diez nuevas entradas sobre Tracy de Sá, María Luisa Cabañero, Carmen Victoria del Val Chicharro, Myriam Goluboff, Sarah Babiker Moreno, Lucrecia Masson, Astrid Jones, Reyna Rivas, Josefina de la Serna Espina y María Marín Labrador.

Una experiencia inicial para repetir

"Es mi primera Editatona y estoy muy emocionada. Editar mujeres en digital es una vocación. Tengo una editorial artesana llamada Libriana Ediciones y ya edito mujeres en físico, así que esto es otra oportunidad. Mi trabajo es visibilizar mujeres dentro de una red de activismo. Este tipo de eventos me ayudan a dar orden a mi cabeza, no perderme entre datos que encuentro. Si no estás en Wikipedia, no existes. Definitivamente quiero repetir, esto es muy adictivo", expresa Victoria García Zubiria, una de las asistentes.

Participantes en la jornada organizada por Ecos do Sur por el 8-M para crear y editar páginas de Wikipedia de mujeres. / Iago Lopez

"Me dedico al ámbito de la Educación y Trabajo Social, trato temas de género a diario. Me mueve mi vocación y mis ideas. La Editatona me permite destacar personas que tienen motivos de sobra para figurar en Wikipedia", explicó Mariluz Aparicio, asistente.

Los participantes deben evitarse las valoraciones y el texto ha de ser original, pero legible. Existe un estilo propio de redacción, que denominan wikipédico.

"Nuestras fuentes están superverificadas porque la intención es que perduren. Wikipedia no acepta plagio ni citas literales de artículos periodísticos. Cuenta con agentes que vigilan la integridad de las páginas. Tristemente, tuvimos que cambiar el tiempo de presente a pasado en el que estaba redactado el perfil de la feminista iraquí Yanar Mohammed. La mataron de un disparo en el portal de su casa cuando salía", explica Monje.

Noticias relacionadas

Participantes en la jornada organizada por Ecos do Sur por el 8-M para crear y editar páginas de Wikipedia de mujeres. / Iago Lopez

"Estoy aquí en calidad de aliado feminista, por la causa y la igualdad. Ya tenía un concepto previo de la Wikipedia, los nuevos artículos y la edición. En el pasado, Wikipedia me penalizó durante dos años por cambiar la toponimia de Galicia de castellano a gallego", comenta Jhony Vásquez, uno de los asistentes.