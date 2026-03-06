Urbanismo
Entra en vigor la suspensión de licencias de As Percebeiras en Labañou
La prórroga de la suspensión de licencias de As Percebeiras, cuyo desarrollo está paralizado por el Concello desde diciembre de 2024, ha entrado en vigor. Así figura en el anuncio publicado ayer por el Concello de A Coruña en el Diario Oficial de Galicia (DOG), que recoge que el nuevo plazo de suspensión es «de un año, con la finalidad de estudiar su modificación».
Con los votos a favor de PSOE y BNG y el rechazo del PP, el Pleno municipal acordó el pasado enero mantener la paralización a este proyecto en el barrio de Os Rosales.
El concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, explicó entonces que este plazo permitirá «negociar» y «mejorar la ordenación en el ámbito para que pueda aprobarse». Con la suspensión de las licencias, se inicia «un año más para pensar cómo se puede construir» en la zona. El proyecto contempla unas 400 viviendas.
- Grupo Castro factura 35 millones y se expande desde A Coruña: “La farmacia de Cuatro Caminos vende más que nuestras ocho ópticas juntas”
- El Barrio de las Flores, el secreto mejor guardado de A Coruña: 'Es de los mejores vecindarios de la ciudad
- Adiós al asador de pollos de San Roque: el Concello de A Coruña inicia el desahucio de los locales de la atalaya de la plaza de España
- La rebaja en A Coruña a los hogares que reciclen será de hasta 63 euros al año: así se pide la reducción en el recibo de la basura
- El Concello de A Coruña investiga las «patologías» de los pilares que sostienen el paseo marítimo
- Arranca la obra del primer edificio que se construirá en San Pedro de Visma, en A Coruña, con 144 viviendas
- Así es la ruta de la cascarilla en A Coruña: 5 locales donde aún puedes disfrutar de este producto
- Don Pollo pide margen para desalojar la atalaya de San Roque en A Coruña: 'Nos avisaron con poco tiempo