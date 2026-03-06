Entra en vigor la suspensión de licencias de As Percebeiras en Labañou

La prórroga de la suspensión de licencias de As Percebeiras, cuyo desarrollo está paralizado por el Concello desde diciembre de 2024, ha entrado en vigor. Así figura en el anuncio publicado ayer por el Concello de A Coruña en el Diario Oficial de Galicia (DOG), que recoge que el nuevo plazo de suspensión es «de un año, con la finalidad de estudiar su modificación».

Con los votos a favor de PSOE y BNG y el rechazo del PP, el Pleno municipal acordó el pasado enero mantener la paralización a este proyecto en el barrio de Os Rosales.

El concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, explicó entonces que este plazo permitirá «negociar» y «mejorar la ordenación en el ámbito para que pueda aprobarse». Con la suspensión de las licencias, se inicia «un año más para pensar cómo se puede construir» en la zona. El proyecto contempla unas 400 viviendas.