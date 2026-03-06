A Coruña busca alternativas ecológicas en BioCultura: "La gente no sabe todo lo que ofrece la sostenibilidad"

Aceites ecológicos, champús sólidos, quesos artesanos, colchones sostenibles o galletas elaboradas sin aditivos industriales. Quien recorre desde este viernes los pasillos de BioCultura en ExpoCoruña se encuentra con un escaparate completo de alternativas al consumo convencional. Pero más allá de los productos, lo que se repite entre los visitantes es una mezcla de curiosidad y conciencia ambiental.

Muchos llegan para descubrir. Otros para confirmar que ya forman parte de ese cambio en la forma de consumir. Catalina García pertenece al primer grupo. Estudia un ciclo medio de peluquería y acudió a la feria con un objetivo. "Me gusta aprender y conocer cosas nuevas. Hoy vine a ver cosmética ecológica principalmente", explica mientras observa varios productos para el cuidado del cabello. Entre sus compras ya tiene decidido llevarse uno de estos productos y un champú de ortiga pensado para tratar problemas de seborrea.

Catalina García en la feria de Biocultura en ExpoCoruña / CARLOS PARDELLAS

La feria, abierta hasta el domingo, también funciona como puerta de entrada a un consumo más sostenible para quienes todavía están empezando. Catalina reconoce que hasta ahora apenas había probado algunos bálsamos labiales ecológicos, pero cree que el interés va más allá de lo personal. "Es importante cuidar el planeta y todo lo ecológico es bienvenido", afirma. Para ella el aceite es el mejor producto que hay en el recinto: "Me ha interesado mucho, aunque sea algo más caro".

Juan Andrés Taboada en la feria de Biocultura en ExpoCoruña / CARLOS PARDELLAS

Juan Andrés Taboada, uno de los asistentes habituales a ferias ecológicas, reconoce que lo que más le atrae también son los productos gastronómicos. "Los aceites ecológicos me han llamado mucho la atención", explica mientras repasa algunos expositores. Durante la visita ya ha comprado galletas, aunque admite que el consumo ecológico todavía tiene una barrera clara. "El problema de que estos productos no sean tan comunes es que suelen ser bastante más caros", señala. Aun así, no duda de su calidad: "Son mucho mejores, sin duda alguna".

"Siempre que puedo compro productos ecológicos"

La curiosidad también mueve a muchos estudiantes que aprovechan la feria como una oportunidad para conocer el sector. Carla Busto viajó desde Lugo junto a sus compañeras tras enterarse del evento en clase de sostenibilidad. "Le pedimos al profesor si nos podía traer y al final vinimos", relata. Para ella, uno de los aspectos más llamativos es la diversidad de productos presentes en el evento. "Hay de todo: comida, cosmética, materiales o ropa", explica."Yo creo que la gente no sabe todo lo que ofrece la sostenibilidad, no son solo productos ecológicos, es también que se fabrican sin tanta contaminación", asegura.

Carla Busto en la feria de Biocultura en ExpoCoruña / CARLOS PARDELLAS

En su caso, el consumo sostenible ya forma parte de sus hábitos. "Siempre que puedo compro productos ecológicos", asegura. Tras recorrer varios puestos, terminó llevándose queso, aunque reconoce que lo que más le sorprendió fue la presencia de productores de aceite. "Hay muchísimos y muy buenos".

Abril Basa y Alba Vázquez también llegaron a la feria por recomendación de un profesor de la facultad de Turismo. Su visita combina interés académico y curiosidad personal. "Todo el mundo habla de lo ecológico, pero no siempre se lleva a la práctica", señala Abril. Para ellas, espacios como BioCultura ayudan a acercar ese discurso a la realidad. "Está bien venir y ver que realmente existen todas estas opciones", añade Alba.

Noticias relacionadas

La octava edición de Biocultura en ExpoCoruña / CARLOS PARDELLAS

Entre los pasillos de la feria se repite una sensación compartida: lo ecológico genera interés, pero todavía necesita más visibilidad. Es por ello que BioCultura aspira con esta octava edición a ser un referente del maridaje entre el ecoturismo y la alimentación ecológica. Este 6,7 y 8 de marzo estará la feria abierta para que los visitantes puedan descubrir los diferentes productos de los 130 expositores disponibles.