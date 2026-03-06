El gran apagón altera el servicio de los bomberos: más aperturas forzosas de puertas que incendios

"Las tareas que el servicio de bomberos realiza en A Coruña son cada vez más diversas y especializadas", asegura la concejala de Seguridad Ciudadana e Interior, Montse Paz, en el acto de presentación de la memoria de 2025 del cuerpo contra incendios. El pasado año fue el tercero con mayor número de operativos desde 1977, con 2.026 en total, por detrás de los 2.040 de 2005 y los 2.065 de 2006.

De las 2.026 actuaciones, las aperturas forzosas de puertas fueron las más numerosas, el 306 del total. Esta cifra se debe, explica el director municipal de Seguridad Ciudadana, Carlos García Touriñán, al apagón que vivió España el pasado abril, mes con más intervenciones. Este se erige como uno de los retos más exigentes que el cuerpo tuvo que afrontar en 2025, que también acarreó más de 90 rescates en ascensores y más de 100 emergencias causadas, en su mayoría, por incendios en cocinas tras la reactivación de los electrodomésticos.

Las aperturas de puertas se situaron, incluso, por encima de las llamadas por incendios, que fueron 301 entre quemas urbanas, forestales, industriales y de vehículos. Las intervenciones por fuegos descendieron con respecto a los 436 totales registrados en 2024, en parte, según los responsables municipales, por las actividades de prevención que desarrolla este servicio.

Mayor rapidez

En casi el 85% de las intervenciones a lo largo de 2025, los operarios llegaron al lugar de la emergencia en menos de 12 minutos desde el momento de recibir la llamada. En algo más del 25% de los casos, ese tiempo se redujo a menos de cinco minutos. "Esto muestra el compromiso por un trabajo de calidad y de mejora continua", expuso Paz. "También es importante lo que se tarda en solucionar el problema al ciudadano, solucionándose en menos de 45 minutos el 67% de las intervenciones", añadió.

"Una ciudadanía informada que sabe cómo proceder ante las emergencias y cómo evitarlas es el primer paso hacia la seguridad de todos y todas", afirmó Paz, en relación con las labores de sensibilización en escuelas, así como la colaboración con la Federación de Asociaciones Vecinales para las charlas realizadas en centros cívicos. Estas tenían como objetivo "establecer las pautas en caso de incendio y también para la prevención de incendios en el hogar".

La concejala destacó la actividad del Grupo de Rescate Acuático, "por su labor de prevención en las alertas por temporal vigilado las costas". Este mismo tren de borrascas que lleva arrasando A Coruña desde el pasado otoño es el que está detrás de gran parte de las intervenciones realizadas a final de año.

El número total de víctimas rescatadas en emergencias por los bomberos el año pasado fue de 105, de las cuales apenas el 20% fueron por incendios urbanos.