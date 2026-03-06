La Lotería Nacional deja un premio en A Coruña: "El boleto que vendimos salió por máquina"

La administración de lotería número 27 de A Coruña, ubicada en la calle Barcelona, vendió un boleto premiado con 6.000 euros en el sorteo de la Lotería Nacional del pasado jueves 5 de marzo.

El número 34.703 resultó agraciado con el segundo premio. El billete fue el único vendido en la ciudad, aunque otros billetes fueron vendidos en la provincia de Pontevedra.

Noticias relacionadas

"El boleto que vendimos salió por máquina. No conocemos a la persona afortunada ni se ha pasado por aquí todavía. En estos casos, la gente que juega sabe que la ha tocado y al ser más de 2.000 euros, debe ir al banco para cobrar", afirmó el responsable de la administración La Diosa de la Fortuna.