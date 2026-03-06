Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Irán: minuto a minutoProhibidas las bebidas energéticas a menoresLas casas de A Coruña que triunfan en las revistas de decoraciónReunión por los viejos tiempos del GurugúMemoria de los bomberos de A CoruñaBetanzos gana un 'Histórico' restauranteLa Lotería Nacional deja 6.000 euros en A Coruña
instagramlinkedin

INFANCIA

El lunes 9 abre el plazo para reservar plaza en las Escuelas Infantiles de A Coruña con una novedad en las listas de espera

El viernes 13 se publicarán las vacantes que queden libres

Foto de archivo de una niña en la EIM Carricanta

Foto de archivo de una niña en la EIM Carricanta / Carlos Pardellas

Alberto Rivera

A Coruña

Las Escolas Infantís Municipais de A Coruña encaran el nuevo curso 2026-27 y el lunes 9 de marzo abrirán el plazo de solicitudes que posibilitarán que niñas y niños ya matriculados que deseen seguir en las EIM puedan reservar su plaza o solicitar el traslado hasta el jueves 12 de este mes.

El viernes 13 ya se publicarán las vacantes que queden libres para nuevos ingresos y a partir de ahí, el próximo paso será la apertura de la preinscripción online, entre el 16 y el 30 de marzo. La resolución definitiva será el 30 de junio y el plazo de matrícula se realizará entre el 1 y el 10 de julio.

Novedades en las listas

Según destaca el Concello en una nota de prensa, un aspecto destacado de las nuevas bases de admisión en las Escolas Infantís es la supresión de las convocatorias extraordinarias. A partir de este curso, será el gobierno municipal quien gestione hasta finales de año una lista de espera única para el conjunto de la red, lo que, según explican, facilitará la oferta de plazas en las escuelas a medida que queden disponibles y agilizará el acceso directo a las familias demandantes, siempre que haya plazas vacantes en alguna de las ocho escuelas municipales. Hasta el momento esta lista de reserva era por centro.

Además, en el caso de circunstancias excepcionales que surjan durante el curso escolar, como un traslado a la ciudad a mitad de curso u otras debidamente justificadas, se podrá obtener una plaza en una escuela infantil si existen vacantes y no hay lista de espera sin la necesidad de que se realice una convocatoria extraordinaria.

Noticias relacionadas

Ocho escuelas

Las ocho escuelas infantiles que gestiona el Concello de A Coruña son Arela (Elviña), Carricanta (O Castrillón), Os Cativos (Palavea), Agra do Orzán, Os Rosales, A Caracola (Novo Mesoiro), la Luís Seoane y la EIM de Monte Alto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Grupo Castro factura 35 millones y se expande desde A Coruña: “La farmacia de Cuatro Caminos vende más que nuestras ocho ópticas juntas”
  2. El Barrio de las Flores, el secreto mejor guardado de A Coruña: 'Es de los mejores vecindarios de la ciudad
  3. Adiós al asador de pollos de San Roque: el Concello de A Coruña inicia el desahucio de los locales de la atalaya de la plaza de España
  4. La rebaja en A Coruña a los hogares que reciclen será de hasta 63 euros al año: así se pide la reducción en el recibo de la basura
  5. El Concello de A Coruña investiga las «patologías» de los pilares que sostienen el paseo marítimo
  6. Arranca la obra del primer edificio que se construirá en San Pedro de Visma, en A Coruña, con 144 viviendas
  7. Así es la ruta de la cascarilla en A Coruña: 5 locales donde aún puedes disfrutar de este producto
  8. Don Pollo pide margen para desalojar la atalaya de San Roque en A Coruña: 'Nos avisaron con poco tiempo

La Universidade da Coruña reivindica el rol del espacio académico en la lucha por la igualdad

La Universidade da Coruña reivindica el rol del espacio académico en la lucha por la igualdad

El gran apagón altera el servicio de los bomberos: más aperturas forzosas de puertas que incendios

Piscinas, diseño nórdico y lujo: entramos en las casas de A Coruña que triunfan en las revistas de decoración

Piscinas, diseño nórdico y lujo: entramos en las casas de A Coruña que triunfan en las revistas de decoración

Sanidade critica la actitud de O'Mega ante la huelga, que eleva la participación a un 75%

Sanidade critica la actitud de O'Mega ante la huelga, que eleva la participación a un 75%

A Coruña busca alternativas ecológicas en BioCultura: "La gente no sabe todo lo que ofrece la sostenibilidad"

A Coruña busca alternativas ecológicas en BioCultura: "La gente no sabe todo lo que ofrece la sostenibilidad"

El Obelisco se prepara para una restauración

El Obelisco se prepara para una restauración

El lunes 9 abre el plazo para reservar plaza en las Escuelas Infantiles de A Coruña con una novedad en las listas de espera

El lunes 9 abre el plazo para reservar plaza en las Escuelas Infantiles de A Coruña con una novedad en las listas de espera

La Lotería Nacional deja un premio de 6.000 euros en A Coruña: "El boleto que vendimos salió por máquina"

La Lotería Nacional deja un premio de 6.000 euros en A Coruña: "El boleto que vendimos salió por máquina"
Tracking Pixel Contents