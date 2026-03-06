El lunes 9 abre el plazo para reservar plaza en las Escuelas Infantiles de A Coruña con una novedad en las listas de espera

Las Escolas Infantís Municipais de A Coruña encaran el nuevo curso 2026-27 y el lunes 9 de marzo abrirán el plazo de solicitudes que posibilitarán que niñas y niños ya matriculados que deseen seguir en las EIM puedan reservar su plaza o solicitar el traslado hasta el jueves 12 de este mes.

El viernes 13 ya se publicarán las vacantes que queden libres para nuevos ingresos y a partir de ahí, el próximo paso será la apertura de la preinscripción online, entre el 16 y el 30 de marzo. La resolución definitiva será el 30 de junio y el plazo de matrícula se realizará entre el 1 y el 10 de julio.

Novedades en las listas

Según destaca el Concello en una nota de prensa, un aspecto destacado de las nuevas bases de admisión en las Escolas Infantís es la supresión de las convocatorias extraordinarias. A partir de este curso, será el gobierno municipal quien gestione hasta finales de año una lista de espera única para el conjunto de la red, lo que, según explican, facilitará la oferta de plazas en las escuelas a medida que queden disponibles y agilizará el acceso directo a las familias demandantes, siempre que haya plazas vacantes en alguna de las ocho escuelas municipales. Hasta el momento esta lista de reserva era por centro.

Además, en el caso de circunstancias excepcionales que surjan durante el curso escolar, como un traslado a la ciudad a mitad de curso u otras debidamente justificadas, se podrá obtener una plaza en una escuela infantil si existen vacantes y no hay lista de espera sin la necesidad de que se realice una convocatoria extraordinaria.

Ocho escuelas

Las ocho escuelas infantiles que gestiona el Concello de A Coruña son Arela (Elviña), Carricanta (O Castrillón), Os Cativos (Palavea), Agra do Orzán, Os Rosales, A Caracola (Novo Mesoiro), la Luís Seoane y la EIM de Monte Alto.