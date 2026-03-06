El Obelisco se prepara para una restauración
Los técnicos tomaron muestras esta mañana del monumento que será reparado tras la reforma de los Cantones
El Obelisco se prepara para una restauración. Técnicos y efectivos de bomberos tomaron muestras del monumento en la mañana de este viernes y realizaron pruebas previas a los trabajos de reforma. El brazo del vehículo de los bomberos fue utilizado para que pudiesen elevarse hasta la parte alta de la torre del Cantón Grande, donde se ubica el histórico reloj inaugurado en 1895.
La alcaldesa Inés Rey visitó la pasada semana la zona para supervisar las obras que se llevan a cabo y el avance de la peatonalización, que actualmente supera los 12.000 metros cuadrados de pavimentación. Durante la visita, defendió que la configuración actual del Obelisco permite aproximarse al monumento para tocar la base de piedra y leer sus inscripciones.
Está previsto que una vez finalice la reforma de los Cantones, con fecha de conclusión para este mismo año 2026, el Concello lleve a cabo la reparación del Obelisco.
- Grupo Castro factura 35 millones y se expande desde A Coruña: “La farmacia de Cuatro Caminos vende más que nuestras ocho ópticas juntas”
- El Barrio de las Flores, el secreto mejor guardado de A Coruña: 'Es de los mejores vecindarios de la ciudad
- Adiós al asador de pollos de San Roque: el Concello de A Coruña inicia el desahucio de los locales de la atalaya de la plaza de España
- La rebaja en A Coruña a los hogares que reciclen será de hasta 63 euros al año: así se pide la reducción en el recibo de la basura
- El Concello de A Coruña investiga las «patologías» de los pilares que sostienen el paseo marítimo
- Arranca la obra del primer edificio que se construirá en San Pedro de Visma, en A Coruña, con 144 viviendas
- Así es la ruta de la cascarilla en A Coruña: 5 locales donde aún puedes disfrutar de este producto
- Don Pollo pide margen para desalojar la atalaya de San Roque en A Coruña: 'Nos avisaron con poco tiempo