El Obelisco se prepara para una restauración. Técnicos y efectivos de bomberos tomaron muestras del monumento en la mañana de este viernes y realizaron pruebas previas a los trabajos de reforma. El brazo del vehículo de los bomberos fue utilizado para que pudiesen elevarse hasta la parte alta de la torre del Cantón Grande, donde se ubica el histórico reloj inaugurado en 1895.

La alcaldesa Inés Rey visitó la pasada semana la zona para supervisar las obras que se llevan a cabo y el avance de la peatonalización, que actualmente supera los 12.000 metros cuadrados de pavimentación. Durante la visita, defendió que la configuración actual del Obelisco permite aproximarse al monumento para tocar la base de piedra y leer sus inscripciones.

Está previsto que una vez finalice la reforma de los Cantones, con fecha de conclusión para este mismo año 2026, el Concello lleve a cabo la reparación del Obelisco.