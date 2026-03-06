Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El parque del Observatorio de A Coruña ya tiene fecha de apertura

La alcaldesa, Inés Rey, anunció que se abrirá el paso a los peatones el martes 10 de marzo

Parque del Observatorio

Parque del Observatorio / Casteleiro

RAC

A Coruña

El parque del Observatorio ya tiene fecha de apertura: el martes 10 de marzo. Así lo confirmó ayer la alcaldesa, Inés Rey, quien detalló que «después de tirar el muro hubo que adecentar el parque, se hicieron dos siembras y por fin ya están el césped y los árboles bien».

El Concello firmó el año pasado un acuerdo con Aemet para recibir la superficie, después de años de retrasos y demandas vecinales para contar con un espacio público en la zona. El Ayuntamiento procedió a adaptar los nuevos vallados interiores alrededor del edificio del Observatorio y en el último tercio de 2025 se demolieron los muros perimetrales.

PARQUE EL OBSERVATORIO

Vista de la nueva zona verde / Casteleiro

Entre las plantas que se ubicaron están siete abedules, que se suman a otros árboles más maduros de otras especies que estaban presentes, como un metrosidero.

Además, el Concello anunció que iniciará próximamente los trabajos de mejora previstos en el solar donde confluyen la avenida de Lamadosa y la calle Jerónimo Vázquez Franco, en Eirís, una intervención que permitirá acondicionar esta parcela urbana —sin uso— y darle una uniformidad estética con respecto a su entorno. Se procederá a nivelar el terreno y adecuarlo para usos públicos, completando así la urbanización de este ámbito próximo a las canchas de baloncesto de Eirís. Se van a retirar especies invasoras y, posteriormente, ajardinarlo.

