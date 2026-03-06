El sector del hospedaje celebra la apertura de nuevos hoteles en A Coruña: "Nos permitirá acceder a más congresos"

El sector de hospedaje celebra el desembarco de B&B Hotels en Breogan Park con 143 habitaciones. A esto se suma la confirmación de que el parque comercial negocia otro hotel de cuatro estrellas y que la cadena Gaiarooms sondea alguna adquisición en A Coruña. Esto es hito para una ciudad que, en los últimos años, solo había visto la apertura del DoubleTree by Hilton en 2020. Para la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), esta inversión es la prueba de que la ciudad sigue siendo un polo de atracción para las grandes empresas. Agustín Collazos, presidente de Hospeco y director del NH Finisterre, destaca que «toda noticia de apertura de hotel es una gran noticia». Según el portavoz de los hoteleros, este movimiento indica que «las cosas están funcionando» y que las empresas detectan un nicho de mercado positivo.

Uno de los puntos clave de esta expansión es la capacidad para atraer eventos de gran formato. Según explica Collazos, el incremento de la oferta «permitirá acceder a más congresos» a los que actualmente no puede optarse por falta de capacidad técnica. El presidente de la asociación señala que existen citas internacionales que demandan un número mínimo de plazas: «Con estas 143 habitaciones, algún congreso que está en ese margen lo podremos captar», asegura.

Collazos destaca el trabajo del Convention Bureau desde la pandemia para posicionar la ciudad en este ámbito. Aunque 2025 ha sido un año de bajada debido a la rotación natural de los eventos entre ciudades, el sector confía en recuperar el pulso este año de los excelentes resultados de 2023 y 2024.

La importancia del tejido empresarial

El nuevo hotel estará situado en el Parque Empresarial de Agrela, un pulmón económico de la ciudad. Collazos explica que «las empresas realizan estudios de mercado rigurosos antes de invertir y que esta zona genera un movimiento constante de negocios». La presencia de gigantes como Inditex es vital para la estabilidad del sector: «El tejido empresarial es clave; el hecho de tener empresas importantes alrededor genera un volumen de noches que te permite ser sostenible», afirma recordando que la rentabilidad del sector sufre en temporada baja.

En este sentido, desde Hospeco se reivindica el modelo hotelero reglado frente a la proliferación de los pisos turísticos. Collazos subraya que la llegada de operadores como B&B es una señal de confianza, siempre que se compita bajo las mismas reglas del juego. «Cualquier regulación que acote la competencia desleal favorece las inversiones hoteleras en ese modelo de ciudad que todos queremos, de crecimiento sostenible», defiende Collazos, que considera que la regulación de los pisos turísticos puede haber influido en esta nueva apertura.