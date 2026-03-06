El Supremo ratifica la condena a un joven por un accidente en 2017 en Alfonso Molina con un fallecido

El Tribunal Supremo ha ratificado la condena por homicidio imprudente a un joven por un accidente de tráfico en 2017 en A Coruña en el que murió un ocupante del coche que tenía 16 años en aquel momento. De esta manera, ratifica los términos dictados en su momento por la Audiencia coruñesa.

En el fallo, recogido por la agencia Europa Press, se desestima el recurso de casación interpuesto por varios de los ocupantes del vehículo contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña que estimaba parcialmente el recurso de apelación de otro fallo, dictado, a su vez, por el Juzgado de lo Penal número 2.

En concreto, en noviembre de 2021, este dictó sentencia condenatoria en relación con el accidente que ocurrió en julio de 2017 y con un coche en el que viajaban varios jóvenes. Previamente hubo diversos incidentes en las calles de A Coruña por circulación inadecuada del conductor.

La sentencia recoge que este permitió que en el coche viajasen cinco personas pese a que era un vehículo para cuatro "y, por ello, disponía de cuatro cinturones de sujeción". Ya en los accesos a la ciudad herculina "hizo circular intencionadamente el vehículo a una velocidad muy superior a la permitida" con pérdida de control del coche. Como consecuencia de esa conducción temeraria falleció uno de ellos, además de que los otros cuatro tuvieron múltiples fracturas.

Por todo ello, se condenó al conductor como responsable de un delito de homicidio imprudente a un año y tres meses de prisión. Como autor de un delito de lesiones a un año y tres meses de cárcel y por otro de lesiones por imprudencia grave a cuatro meses de cárcel, además del pago de indemnizaciones.

Tras estimar parcialmente algunos de los recursos, la Audiencia de A Coruña revocó la del Juzgado en el único sentido de suprimir al procesado la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de cinco años y condenarlo por el delito de homicidio imprudente a la pena de dos años de privación del derecho de conducir. El resto del fallo condenatorio no se varió.

El accidente

En el siniestro falleció un menor, de 16 años en aquel momento. El accidente ocurrió en la madrugada del 11 de julio de 2017. La víctima viajaba en el asiento trasero de un turismo, un Mini, que estaba conducido por un joven de 20 años. El coche se salió de la calzada y colisionó contra una zona arbolada tras volcar cuando circulaba por Alfonso Molina a la altura de la Ronda de Outeiro.

Noticias relacionadas

Los otros cuatro jóvenes que iban en el coche volcado, dos chicos y dos chicas que son hermanas -una de ellas era menor de edad-, resultaron heridos de gravedad. Los cuatro fueron evacuados en ambulancia al Complejo Hospitalario de A Coruña y los dos varones tuvieron que ser ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos.