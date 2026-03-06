El tiempo en A Coruña: bajan las temperaturas por la entrada de aire frío

Los coruñeses atraviesan la recta final de este invierno, que ha sido el más húmedo en Galicia en los últimos 25 años, con guantes y con bufanda, y también con paraguas. A pocos días del cambio de estación, el frío y la lluvia vuelven para poner un toque invernal al camino hacia la primavera.

Hoy en A Coruña los termómetros caen y, si ya ayer se notaba un descenso de las temperaturas, a las puertas del fin de semana el frío aprieta un poco más, con máxima de apenas 11 ó 12 grados y mínimas de entre 8 y 10 grados en A Coruña, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de Meteogalicia, así que durante las jornadas de hoy, mañana y el domingo los termómetros registrarán muy poca oscilación térmica dentro de estos valores más bien bajos para la época del año.

Las temperaturas no van a remontar durante el fin de semana; es más, a partir del lunes lo que se desploman son las mínimas, que caerán hasta marcar apenas 5 ó 6 grados en A Coruña, según las previsiones de Meteogalicia. La Aemet eleva un poco esa previsión y no descarta que las mínimas alcancen hasta 8 grados, que igualmente parecen pocos para elevar el umbral en esta transición del invierno hacia la primavera.

Los últimos coletazos del período invernal se notarán también en forma de precipitaciones. Las previsiones de Aemet y Meteogalicia colocan en el mapa del tiempo lluvias todos los días por lo menos a una semana vista. No lloverá todo el tiempo sino que se esperan períodos sin precipitaciones, por ejemplo durante esta tarde y durante las tardes del sábado y el domingo, pero sí se mantiene una situación de inestabilidad atmosférica que dejará tiempo cambiante a lo largo de las próximas jornadas y lluvias débiles, en ocasiones en forma de orballo, que dibujarán un panorama por ahora de tiempo cambiante e inestable. Hoy hay aviso amarillo en todo el litoral gallego y mañana persiste esta alerta en la costa de la provincia de A Coruña.

El lunes día 9 se mantiene una elevada probabilidad de chubascos y tanto este fin de semana como durante la primera mitad de la próxima semana Galicia seguirá bajo la influencia de bajas presiones que aportarán humedad y aire frío. Meteogalicia prevé cambios a partir del próximo jueves día 12 por la entrada de altas presiones, con tiempo más seco y ascenso de las temperaturas.

Mientras tanto, toca abrigarse y posponer el cambio de armario, no solo en A Coruña sino en las cuatro provincias gallegas. La circulación de viento del norte deja temperaturas bajas en todo el territorio gallego, con cielos nublados y lluvias débiles que serán más probables en la mitad este y norte de la comunidad gallega, y precipitaciones más persistentes y cuantiosas en A Mariña, en Lugo. Las temperaturas serán bajas en todas las ciudades gallegas, con minimas hoy de 5 grados en Santiago y Ourense, 6 en Pontevedra y entre 7 y 8 grados en Ferrol, Lugo y Vigo. Las máximas se moverán entre los 10 y los 13 grados en toda Galicia.