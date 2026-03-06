La Universidade da Coruña reivindica el rol del espacio académico en la lucha por la igualdad

La Universidade da Coruña celebró esta mañana en la Casa do Estudantado su acto institucional central de la con motivo del 8-M, Día Internacional de las Mujeres. La jornada comenzó con la lectura del manifiesto de la institución. En el texto reivindica la igualdad de derechos, tanto dentro como fuera del espacio académico. Posteriormente, se presentó el informe sobre el avance del III Plan de Igualdad.

El discurso acompañaba el lema Dereitos. Xustiza. Acción. Para TODAS as mulleres e nenas, propuesto por la ONU Mulleres. La vicerrectora de Igualdade e Diversidade de la UDC, Cristina López, fue la encargada de leer el texto. Subrayó la importancia sobre "la falta de tiempo y la precariedad" que afectan de modo desproporcionado a las mujeres trabajadoras.

"Non caben todas as inxustizas que sofren a día de hoxe as mulleres, mais queremos lembrarnos das que existen tamén fóra universidade, mulleres que viven baixo ditaduras, en países en guerra ou as vítimas dos xenocidios en países de África ou Palestina", expresó.

El manifiesto de la UDC también pone el foco sobre las redes sociales, los vídeos generados por IA y el espejismo sobre los cambios. Cristina López insiste que siguen sin introducirse asignaturas con perspectiva de género en los grados, además de la brecha salarial o de cargos institucionales.

El avance del Plan de Igualdad en la UDC

La directora de la Oficina de Igualdad, María José Abad, presentó la evaluación intermedia del III Plan de Igualdad de la UDC. El periodo medido corresponde al primer bienio, la mitad del total. La institución se muestra satisfecha con el avance en los ciclo ejes del plan. Cuenta con un 43% de las medidas ya ejecutadas y un 28% en proceso de ejecución.

Abad reconoce que quedan retos en la integración de la perspectiva de género en la docencia y en la investigación. También queda sin respuesta la falta de dotación de recursos humanos especializados.

La exalumna, Solángeles Ortiz, puso voz al colectivo de mujeres migrantes y a sus barreras estructurales. Puso el foco en el lento proceso de homologación de títulos y la vulnerabilidad del personal investigador de otros países.

Marcha estudiantil por el 8-M

El Sindicato de Estudiantes llamó a huelga y convocó movilizaciones por el 8-M en la mañana de hoy. La marcha comenzó a las 12.00 horas desde el Obelisco y tomó las calles del centro la ciudad hasta terminar en la plaza de María Pita. Entre las reclamaciones del alumnado se encuentran el fin a las actitudes y los discuros machistas en el aula. Las redes sociales también centraron parte de las quejas.