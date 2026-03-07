Dos alumnos del instituto de Elviña participarán en Nueva York en un debate de oratoria de la ONU

Omar Badriev Gazizov y Lois Queijeiro Varela, dos alumnos del Instituto Plurilingüe de Elviña, serán los representantes de Galicia en el debate escolar de oratoria en inglés Global Classroom que impulsa Naciones Unidas, cuya final se celebrará en Nueva York en abril.

Ambos acaban de proclamarse ganadores de la primera edición del debate escolar en inglés Global Classroom, que este año se ha centrado en el cambio climático desde la perspectiva de la posición oficial de los diferentes países de la ONU.

En este debate hubo otras cuatro parejas finalistas: Sabela González Martínez y María Serrano Pérez, del Instituto Plurilingüe A Paralaia de Moaña; así como otras tres, todas ellas del IES Plurilingüe Rosalía de Castro de Santiago de Compostela: Andrea Otero Dopazo y Sara Da Costa Cabanas; Marta Corral Martínez y Berta Barreiro Tasende; y Noa Altable Ledo y Martín Neira Boga.

Final del Global Classroom de Galicia / LOC / LCO_Externas

La directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, participó esta semana en la entrega de diplomas a los alumnos participantes y ganadores de la final de la primera edición del debate escolar Global Classroom.

En esta iniciativa en inglés, alumnos de 3º de ESO simulan las sesiones de la ONU, actuando como delegados, debatiendo, presentando sus propuestas y negociando resoluciones en inglés.

Noticias relacionadas

"Galicia es, por segundo año consecutivo, la comunidad con mayor nivel de inglés según el informe de Education First (EF), lo que demuestra que las acciones de impulso del plurilingüismo que promovemos desde el Gobierno gallego están dando sus frutos", señala la directora xeral.