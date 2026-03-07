A Coruña bate su récord de creación de empresas con el tirón de Inditex y los pequeños negocios de los inmigrantes

La ciudad está creciendo en empleo y creación de riqueza, y se nota en la creación de empresas. En 2025 se fundaron en el municipio de A Coruña 618 nuevas sociedades mercantiles, la cifra más alta desde que el Instituto Galego de Estatística (IGE) empezó a ofrecer datos, en 2012. En los cuatro años anteriores, la cifra había estado entre las 554 y las 590, y, en mayo del año pasado se batió el récord mensual de nuevas sociedades, con la fundación de 88. El impulso se hace sentir en los polígonos empresariales con la llegada de nuevas compañías, y la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC) señala entre los factores de eclosión empresarial las grandes entidades tractoras, como Inditex, el Puerto e Hijos de Rivera.

Así lo destaca su presidente, Antonio Fontenla, que valora que «pese al contexto de inestabilidad, la economía está teniendo buen comportamiento en cuanto a consumo» lo que favorece emprender. En los últimos años, añade, se ha hecho un «esfuerzo importante» por incentivar la cultura del emprendimiento que «posiblemente empieza a dar sus frutos» y los inmigrantes contribuyen «con pequeños negocios de hostelería, comercio y servicios».

Y es que es el sector terciario el que, «sin duda», proporciona más empresas nuevas, muchas veces con autónomos que pasan a ser sociedad limitada. La CEC, que imparte formación para el emprendimiento y tiene una experiencia de «más de tres décadas en programas de asesoramiento del emprendimiento», señala que entre las trabas que se encuentran está la alta carga burocrática.

Y también, añade Fontenla, el «acceso a la financiación», que para una empresa que se inicia es más difícil de conseguir. «Con respecto a posibles ayudas o subvenciones, las personas emprendedoras se encuentran con el problema de que primero se ven obligadas a anticipar el gasto y eso supone endeudarse en origen, con el agravante de que suelen ser obligatorios los avales», resume el presidente de la CEC, para el que también es un problema importante el aumento de costes que castiga «de manera muy especial» a los que inician su actividad. «Aunque hay incentivos y tarifas reducidas iniciales, las cuotas de autónomos, la subida de costes laborales si hay que contratar, impuestos y otros costes fijos siguen siendo un obstáculo muchas veces insalvable para quienes empiezan», denuncia.

Parques empresariales

Los polígonos empresariales coruñeses son ya maduros y tienen poco espacio disponible, pero siguen incorporando nuevos ocupantes. Así lo indican desde el polígono de Pocomaco, que explican tienen nuevas empresas aunque puntualizan que no tienen por qué ser sociedades recién creadas.

La gerente del polígono de Agrela, Teresa Firvida, indica que «están abriendo nuevos negocios, ocio, servicios, un concesionario, hostelería». Las llamadas preguntando por un lugar en el que instalarse «son continuas», aunque no hay muchas opciones, porque «lo que va quedando enseguida se va ocupando», explica Firvida, aunque puntualiza que parte de las parcelas que se ocupan son por expansiones de empresas ya instaladas que crecen y aprovechan cuando «una nave colindante se queda vacía». «Hemos notado un incremento de nuevas aperturas y entre 2025 y lo que va de 2026 las hemos tenido, con algún proyecto nuevo», resume la gerente del parque empresarial.