Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Irán: minuto a minutoSe disparan las pensiones en A CoruñaSubidas de sueldo para los médicos de urgenciasMemoria de los bomberos de A CoruñaLas casas de A Coruña que triunfan en las revistas de decoraciónEl parque del Observatorio ya tiene fecha de apertura8M en A Coruña
instagramlinkedin

El tiempo en A Coruña

A Coruña vivirá un sábado con alternancia entre lluvias y tiempo seco

Las temperaturas máximas no sobrepasarán los 13ºC

Vista de la ciudad al atardecer desde Mera

Vista de la ciudad al atardecer desde Mera / Iago López

RAC

A Coruña

Tras un par de días en el que el frío y la lluvia se hicieron presentes en A Coruña, este sábado la ciudad amanecerá con cielos cubiertos y lluvias débiles aunque estas irán retirándose a lo largo de la mañana.

De esta forma, la influencia anticiclónica regresará de nuevo para dejar una tarde seca, aunque durante la noche pueden volver a caer precipitaciones. Esto será antes de un domingo que será en mayor parte seco, pero que a la noche volverá a tener precipitaciones.

Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios significativos mientras que las máximas ascenderán ligeramente. Aun así, la temperaturas serán frescas, con 13ºC de máxima y 10ºC de mínima.

Noticias relacionadas

El viento soplará del noreste con intervalos moderados en el litoral.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Grupo Castro factura 35 millones y se expande desde A Coruña: “La farmacia de Cuatro Caminos vende más que nuestras ocho ópticas juntas”
  2. El Barrio de las Flores, el secreto mejor guardado de A Coruña: 'Es de los mejores vecindarios de la ciudad
  3. Adiós al asador de pollos de San Roque: el Concello de A Coruña inicia el desahucio de los locales de la atalaya de la plaza de España
  4. La rebaja en A Coruña a los hogares que reciclen será de hasta 63 euros al año: así se pide la reducción en el recibo de la basura
  5. Charo se despide de Gadis tras 49 años de trabajo en A Coruña: 'Me siento muy querida
  6. El Concello de A Coruña investiga las «patologías» de los pilares que sostienen el paseo marítimo
  7. Así es la ruta de la cascarilla en A Coruña: 5 locales donde aún puedes disfrutar de este producto
  8. Don Pollo pide margen para desalojar la atalaya de San Roque en A Coruña: 'Nos avisaron con poco tiempo

A Coruña vivirá un sábado con alternancia entre lluvias y tiempo seco

A Coruña vivirá un sábado con alternancia entre lluvias y tiempo seco

A Coruña bate su récord de creación de empresas con el tirón de Inditex y los pequeños negocios de los inmigrantes

A Coruña bate su récord de creación de empresas con el tirón de Inditex y los pequeños negocios de los inmigrantes

Si vaciásemos de hombres las salas de exposición en A Coruña, ¿cuántas obras quedarían?

Si vaciásemos de hombres las salas de exposición en A Coruña, ¿cuántas obras quedarían?

Más teóricos suspensos y dificultades con el práctico en el carné de conducir en A Coruña: "Las rotondas son los puntos flacos"

Más teóricos suspensos y dificultades con el práctico en el carné de conducir en A Coruña: "Las rotondas son los puntos flacos"

Piscinas, diseño nórdico y lujo: entramos en las casas de A Coruña que triunfan en las revistas de decoración

Piscinas, diseño nórdico y lujo: entramos en las casas de A Coruña que triunfan en las revistas de decoración

Si no lo leo no lo creo: un bar de la Ciudad Vieja de A Coruña estrena servicio pelotari

Si no lo leo no lo creo: un bar de la Ciudad Vieja de A Coruña estrena servicio pelotari

La iniciativa contra la soledad no deseada que une a vecinos en A Coruña: «Tenemos ya hasta un grupo de WhatsApp»

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 7 de marzo

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 7 de marzo
Tracking Pixel Contents