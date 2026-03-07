A Coruña vivirá un sábado con alternancia entre lluvias y tiempo seco

Tras un par de días en el que el frío y la lluvia se hicieron presentes en A Coruña, este sábado la ciudad amanecerá con cielos cubiertos y lluvias débiles aunque estas irán retirándose a lo largo de la mañana.

De esta forma, la influencia anticiclónica regresará de nuevo para dejar una tarde seca, aunque durante la noche pueden volver a caer precipitaciones. Esto será antes de un domingo que será en mayor parte seco, pero que a la noche volverá a tener precipitaciones.

Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios significativos mientras que las máximas ascenderán ligeramente. Aun así, la temperaturas serán frescas, con 13ºC de máxima y 10ºC de mínima.

El viento soplará del noreste con intervalos moderados en el litoral.