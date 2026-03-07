Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Diputación de A Coruña ante el 8M: "A cooperación coruñesa chega moitos lugares do mundo"

La cooperación de la institución provincial con países de América Latina y África permitió la formación de mujeres indígenas y en riesgo de exclusión social. Diferentes fundaciones gallegas coordinan programas en Perú, Bolivia o Ecuador con estas aportaciones

Mujeres del plan 'Manos a la Masa' trabajando, en Ecuador.

Mujeres del plan 'Manos a la Masa' trabajando, en Ecuador. / LCO

Nico Carreira

A Coruña

La Diputación de A Coruña analiza con motivo del 8M las acciones tomadas en materia de cooperación internacional, dentro de las políticas de igualdad de género y solidaridad de la institución. El órgano impulsó en la última década más de veinte iniciativas con el fin de mejorar las condiciones de vida de las mujeres y defender sus derechos a nivel global, según informa. Las acciones se ejecutaron a través de los programas de ayudas para la financiación de proyectos e inversiones para cooperación al desarrollo.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, destacó que “estes proxectos non son a proba de que a cooperación coruñesa chega moitos lugares do mundo cun compromiso real cos dereitos e a mellora da calidade de vida das mulleres”.

El resultado, principalmente en países de África y América Latina, se traduce en formación técnica, mejoras de infraestructuras básicas o planes de inclusión económica para mujeres. Estos proyectos surgen de la colaboración de entidades gallegas sin ánimo de lucro.

Proyectos en América Latina

Los proyectos desarrollados se centraron en fortalecer a mujeres para dotarlas de autonomía económica y profesional. La Fundación Taller de Solidaridad impulsó en Cochabamba (Bolivia) ciclos formativos laborales dirigidos al colectivo migrante y al indígena, en grave riesgo de exclusión en su contexto.

La Fundación Galicia Innova promovió en Piura (Perú) el inicio de un centro de formación agropecuaria sostenible. Este permite a mujeres rurales mejorar su capacidad de producción y reforzar la alimentación en las comunidades.

En Quito (Ecuador), Remar Galicia impulsó Manos a la Masa, centrado en el fortalecimiento de una panadería social orientada a jóvenes y mujeres víctimas de violencia.

Además de las múltiples intervenciones internacionales, los programas de la Diputación permitieron desarrollar iniciativas de sensibilización en la provincia de A Coruña. Uno de los proyectos de ámbito local que destaca la institución en el comunicado fue el proyecto Una mirada a África: mujeres y desarrollo. Este plan impulsado por la Fundación Mujeres promueve en centros educativos la reflexión sobre la pobreza femenina y la realidad de mujeres en África.

La Diputación de A Coruña ante el 8M: "A cooperación coruñesa chega moitos lugares do mundo"

La Diputación de A Coruña ante el 8M: "A cooperación coruñesa chega moitos lugares do mundo"

