Si no lo leo no lo creo
Un microondas, tirado junto a un contenedor de papel en A Coruña
Antón Peruleiro
A Coruña
El abandono de un microondas al pie de un contenedor de papel en la mañana de este sábado despertó la indignación de los vecinos de Orillamar. Es habitual que residuos electrónicos o muebles sean tirados junto a contenedores por insolidarios conciudadanos. Pero escoger el depósito del papel suena a recochineo. Estos hallazgos de electrodomésticos en las calles obligan a pensar lo mucho que queda por andar en el reciclaje.
- Grupo Castro factura 35 millones y se expande desde A Coruña: “La farmacia de Cuatro Caminos vende más que nuestras ocho ópticas juntas”
- El Barrio de las Flores, el secreto mejor guardado de A Coruña: 'Es de los mejores vecindarios de la ciudad
- Adiós al asador de pollos de San Roque: el Concello de A Coruña inicia el desahucio de los locales de la atalaya de la plaza de España
- La rebaja en A Coruña a los hogares que reciclen será de hasta 63 euros al año: así se pide la reducción en el recibo de la basura
- Charo se despide de Gadis tras 49 años de trabajo en A Coruña: 'Me siento muy querida
- El Concello de A Coruña investiga las «patologías» de los pilares que sostienen el paseo marítimo
- Así es la ruta de la cascarilla en A Coruña: 5 locales donde aún puedes disfrutar de este producto
- Don Pollo pide margen para desalojar la atalaya de San Roque en A Coruña: 'Nos avisaron con poco tiempo