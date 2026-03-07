Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un microondas, tirado junto a un contenedor de papel en A Coruña

El microondas, apoyado contra un contenedor de papel en la calle Orillamar.

El microondas, apoyado contra un contenedor de papel en la calle Orillamar. / LCO

Antón Peruleiro

A Coruña

El abandono de un microondas al pie de un contenedor de papel en la mañana de este sábado despertó la indignación de los vecinos de Orillamar. Es habitual que residuos electrónicos o muebles sean tirados junto a contenedores por insolidarios conciudadanos. Pero escoger el depósito del papel suena a recochineo. Estos hallazgos de electrodomésticos en las calles obligan a pensar lo mucho que queda por andar en el reciclaje.

TEMAS

