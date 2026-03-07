Un microondas, tirado junto a un contenedor de papel en A Coruña

El abandono de un microondas al pie de un contenedor de papel en la mañana de este sábado despertó la indignación de los vecinos de Orillamar. Es habitual que residuos electrónicos o muebles sean tirados junto a contenedores por insolidarios conciudadanos. Pero escoger el depósito del papel suena a recochineo. Estos hallazgos de electrodomésticos en las calles obligan a pensar lo mucho que queda por andar en el reciclaje.