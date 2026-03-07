Las salas de los museos se llenan de obras de arte y pequeñas fichas a su lado. Se llaman cartelas, recogen los datos técnicos de la pieza y contienen una información importante: quién creó la obra. En la amplia mayoría de los casos la firma es masculina. Esto no significa que las mujeres no hayan sido artistas. Las corrientes actuales apuestan por dar el sitio justo a aquellas tan meritorias como ellos. Si vaciásemos de hombres las salas de exposición en A Coruña, ¿cuántas obras quedarían?

El Consello da Cultura Galega publicó en el año 2015 un informe centrado en la presencia de mujeres en colecciones de arte contemporáneo en Galicia. Su autora, María Luisa Sobrino, avisó entonces de un "alarmante vacío de compromiso y obligación institucional con el arte de las creadoras". Más de una década después, las cifras expuestas por el Museo de Belas Artes de A Coruña y la colección de la Fundación Jove muestran un cambio, aunque pequeño.

"Estamos en un momento global de cambio. Hay un movimiento natural y voluntad por parte del Museo de Belas Artes en avanzar por aquí. Tenemos programas didácticos sobre las mujeres en el museo desde hace años, tanto sobre imagen y representación del siglo XVIII en adelante como de mujeres artistas en sí mismas", informa el miembro del área de Difusión, Manuel Mosquera.

Sin igualdad, museos vacíos

La principal pinacoteca de la ciudad, el Museo de Belas Artes, cuenta con un fondo de colección de 5.396 piezas. Esto supone más que cuadros, esculturas o grabados; también incluye cerámica, monedas o abanicos. La exposición permanente se compone solo de una selección de estas piezas. "No tenemos datos cerrados sobre la cantidad de obras expuestas hechas por hombres. Son cientos, por ejemplo, Goya superan las 100 piezas con sus grabados", explica Mosquera.

La cantidad de piezas en la colección que son de autoría femenina resulta más fácil de calcular. El número es 70. Si nos trasladamos a sala de exposición, la cifra desciende hasta nueve. En total, el museo cuenta con trabajos de 365 artistas, de los cuales solo 25 son mujeres. Esto supone que el peso femenino en la exposición permanente es del 6,84% sobre el total.

Las autorías anónimas no computan en este cálculo, según explican Mosquera y Fina Dorrego, conservadora del museo y miembro del departamento de archivo y documentación. Informan a su vez de que en dos semanas incorporarán cinco nuevas piezas de firma femenina a sala.

"Salvo excepciones puntuales, las mujeres expuestas pertenecen al siglo XX. Son pintoras, escultoras o fotógrafas. Las artistas pertenecen principalmente al círculo coruñés o son grabadoras americanas. Algunas son Elena Gago, Menchu Lamas, Maruja Mallo o María del Carmen Corredoyra. Queremos visibilizarlas y potencialas. Fueron notables y tuvieron carrera propia", resuelve Manuel Mosquera, quien confirmó también una donación de 14 piezas en 2024 solo de Elena Gago.

Mujeres artistas, cuestión de hoy

"As coleccións contemporáneas aparecen arredor dos anos 90 e nun contexto internacional, como a da Fundación María José Jove. Nacen con vocación e con posibilidades económicas. Nos últimos investiron en mercar firmas de mulleres, pero máis do noso contexto xeográfico. A Jove, por exemplo, conta con estadías para artistas que deben entregar unha obra á colección. Varias son galegas", explica Miguel Anxo Rodríguez, profesor de Historia del Arte en la Universidad de Santiago de Compostela, especializado en teoría del arte y arte contemporáneo.

Rodríguez es autor del estudio Mujeres artistas en las colecciones de los museos gallegos. Un análisis desde el presente, uno de los pocos textos publicados sobre la materia. Los registros sobre estas colecciones tampoco suelen realizarse fuera de las grandes instituciones en las capitales, explica el texto.

La Fundación María José Jove posee una extensa colección de arte que crece con frecuencia. Según los últimos datos disponibles, cuentan con piezas de 205 artistas, de los que 43 son mujeres. Esto supone un 21% sobre el cómputo global. Según recoge Miguel Anxo Rodríguez en su estudio, entre 2019 y el 2022 la fundación incorporó nueve obras de mujeres: Ángela de la Cruz, Esther Ferrer, Helena Almeida, Mercedes Azpilicueta, June Crespo, Julia Huete, Elisa González, Natalia Escudero y Ximena Garrido-Lecca.

El periodo coincide con la incorporación de Susana González al cargo de responsable de la colección. La Fundación María José Jove pasó del 13,5 al 21% en menos de una década.

La Fundación Barrié no dispone actualmente de su colección permanente de arte contemporáneo, ya que la ha cedido a una pinacoteca mallorquina durante cuatro años. Los datos disponibles los aporta un informe del Consello da Cultura Galega. La Fundación Barrié disponía en el año 2015 de un 14% de representación de mujeres, con 7 de 50 autores.

Pasado y futuro para las salas

Los museos provinciales y municipales son instuciones creadas en el primer tercio del siglo XX. La acumulación de piezas satura sus propias colecciones, que desbordan hasta colapsar sin posibilidad de trabajar en ellas.

"Avánzase lentamente, é difícil revertir esta situación e equilibrar a porcentaxe. O principal reto é económico. Desde a crise do 2008, o gasto en adquisición é moito menor. Os museos teñen unha tarefa complicada. Tamén debe reforzarse a colaboración entre institucións e coa sociedade civil", reconoce Rodríguez, quien ve mucha voluntad en las instituciones.

En el pasado, el Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa, creado en A Coruña en 1995, fue una referencia en la difusión del arte contemporáneo. Según recoge el estudio de Miguel Anxo Rodríguez, su catálogo del año 2000 registraba a 151 artistas, de los cuales solo 27 mujeres. Una cifra del 17,9%, pero notable en el contexto de arranque de siglo. El museo cerró definitivamente en 2018, pero los fondos siguen custodiados en el edificio de la avenida de Arteixo.