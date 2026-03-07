Más teóricos suspensos y dificultades con el práctico en el carné de conducir en A Coruña: "Las rotondas son los puntos flacos"

Sacarse el carné de conducir en A Coruña no es una tarea sencilla. Así lo reflejan los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) que muestran que, desde 2020, han aumentado los suspensos en el examen teórico. También hay un incremento en los aspirantes a conductores que no pasan el práctico, que es más complejo que en años pasados. En lo que va de año, esta tendencia se mantiene: teniendo en cuenta los dos exámenes, hay 820 aptos y 886 no aptos.

Llama la atención el aumento de suspensos en el teórico. Hace cinco años, en 2021, se contabilizan un total de 3.856 personas que no pasaban el examen. En 2025, la cifra alcanzó los 5.431, lo que supone un incremento del 40,8%.

En cuanto a los que sí lo pasan --se pueden tener como máximo tres fallos--, la mayoría lo hace a la primera. El año pasado fueron 3.549, unos cien más que hace cinco años. Hay muchos candidatos, sin embargo, que tienen que ir a la segunda convocatoria. 1.141 en 2025. Entre tres y cuatro intentos se contabilizaron 802 personas. Y hay quien necesita ir una quinta vez: 231 usuarios.

La directora de la autoescuela Oza y vicepresidenta de la Asociación de Autoescuelas de A Coruña, Silvia Vázquez, explica que "hoy en día se suspende más el teórico porque muchos alumnos lo preparan todo online y olvidan que las clases presencial son el empujón hacia el aprobado".

Indica que "no es que el examen sea más difícil" sino que van peor preparados. "Ir a clase te da el plus. En la pandemia lo vimos, la preparación online nunca es como presencial. Las preguntas directas que le puede hacer el alumno al profesor o la concentración... Cuando estás delante de la pantalla, echas un ojo al móvil o a otra cosa. Influye todo", analiza.

Si se tienen en cuenta los diez años desde 2010 de los que la DGT ofrece datos, se contabiliza 30.442 exámenes teóricos aprobados y 33.649 suspensos, prácticamente a la par.

El examen práctico, más largo

Más de la mitad de las personas que se presentan al examen práctico del carné de conducir en A Coruña lo suspenden. "Esto se debe a la dificultad del examen, que ahora dura un mínimo de 25 minutos. Y también a que la circulación es más complicada que hace años, pues hay que tener en cuenta los carriles bici o los patinetes eléctricos", señala Silvia Vázquez, que reconoce que "el punto flaco de los alumnos son las rotondas".

Si se analizan los datos de la DGT --incluyendo los primeros meses de este año-- se han registrado 59.931 suspensos y 52.938 aprobados en esos diez años: 25.759 a la primera, 12.775 a la segunda, 10.722 a la tercera o cuarta y 3.682 a la quinta.

Desde hace seis años, hay casi el doble de no aptos, mientras que el número de aprobados a la primera aumentó un 60%, de 1.706 a 2.742.

El incremento de suspensos hace que la lista de espera de alumnos para hacer prácticas en las autoescuelas no deje de crecer. "Hay muchísima lista de espera para empezar las prácticas. El alumnado se prepara más y está más tiempo en la autoescuela", detalla la directora de la autoescuela Oza, que informa de que ahora dan "una media de 35 clases" antes de ir al examen, cuando "hace años se hacían unas 25".

No solo es que pasen más tiempo al volante con un tutor, sino que muchos suspenden y la lista no puede correr, pues tienen que volver a las prácticas antes de volver a examinarse. A esto hay que añadir otro problema del sector: la falta de profesores. "En nuestro sector hay carencia", cuenta.

Más aptos que no aptos desde 2010

Al sumar el número de aprobados y suspensos en ambos exámenes --teórico y práctico--, el resultado es positivo: hay más aptos que no aptos. En 15 años aprobaron en los centros de examinación coruñeses un total de 98.763 personas, mientras que suspendieron 93.580.

Hasta 2021, según los datos de la DGT, siempre había más aprobados que suspensos, pero esa dinámica empezó a cambiar hace tres años. En 2025 hubo 11.644 no aptos y 11.057 aptos, en 2024 fueron 12.440 suspensos y 10.552 aprobados, mientras que en 2023 hubo 11.757 personas que no aprobaron el carnet y otras 9.805 que sí lo lograron.

En lo que va de año, se han registrado 820 aprobados y 866 suspensos.