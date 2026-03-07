La Xunta homenajea a las mujeres del presente y en sectores masculinizados en su acto por el 8M en A Coruña

La Xunta ha dedicado su acto central por el 8M, celebrado esta mañana en A Coruña, a las mujeres del presente y referentes en sectores masculinizados. Palexco acogió los testimonios en primera mano de diferentes profesionales femeninas de la ganadería, la ingeniería o el audiovisual. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, pidió tratar "con humildad" la lucha por la igualdad porque calificó la tarea como "inacabada" en el evento, que contó con la presencia de otros miembros del Gobierno y el presidente del Parlamento, Miguel Santalices.

La Xunta reunió a las seis mujeres en el escenario para reivindicar su rol dentro de sectores productivos masculinizados. La productora audiovisual y fundadora de Vaca Films, Emma Lustres, abrió la ronda de testimonios celebrando la existencia de "cuotas femeninas para la discriminación positiva". "Buscan un ben común e aceleran os procesos sociais. Sería moi lento chegar á igualdade sen isto. As mulleres non chegarían a ser guionistas ou directoras", argumentó tras recordar que la presencia femenina en el sector se concentraba en peluquería o maquillaje.

La ingeniera de inteligencia artificial Alba Meijide manifestó que no es "momento de relajarse" ante discursos que vuelven atrás. Enfatizó sobre su experiencia formándose en un área masculinizada y la importancia de devolver las preguntas incómodas. "Me decían que por mi aspecto no me pegaba estudiar esto. ¿Qué me pega?, les decía entonces. Tampoco tengo que justificar mi respuesta si no quiero hijos. No es un examen", reivindicó Meijide.

"Teño a honra de ser gandeira e levo no meu ADN o cooperativismo. As cooperativas somos a ferramenta que a figura da muller precisa. Non temos nada que demostrar, busquemos as oportunidades", explicó la vicepresidenta de Cooperativas Lácteas Unidas (CLUN), Carmen Rodríguez.

La bombero forestal y empresaria de Xestanatur María Saco reivindicó el avance de los últimos 50 años en igualdad y poder convertirse en un referente de "xente coma nós". "Vamos avanzando máis rápido que o propio tempo", celebró.

La diseñadora de moda y fundadora de Coosy, Virginia Pozo, centró su intervención en el deber moral empresarial con las mujeres, así como con las plataformas sociales. "Debemos ayudarnos entre nosotras y usar la voz por las que no están porque no pueden, no tienen espacio. No seremos libres sin igualdad", manifestó.

En una jornada sobre el presente, la directora de innovación del Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG), Ana Paúl, optó por pensar en el futuro y lo relativo a la juventud. "Somos mucho más libres, sí. Pero debemos reflexionar sobre lo que viene. Existen sesgos para poder desarrollarnos. A día de hoy vemos todavía cosas inaceptables", resolvió.

Alfonso Rueda ve la tarea igualitaria "inacabada"

Alfonso Rueda, resaltó que la actual inversión de la Xunta en materia de igualdad es la "mayor de la historia" y revalidó, dijo, su compromiso con las mujeres gallegas. "Ser referente é que outras mulleres vexan que é posible ter éxito e estar en ámbitos nos que parecía difícil estar. Sede conscientes de que motivades o orgullo doutras mulleres e estimulades a nenas pequenas para non poñerse límite. Ser referentes tamen é para os homes, para que os máis pequenos medren en igualdade real, sen deixarse influir por compartamentos machistas que os limitan a eles e á sociedade", comentó durante su discurso.

La conselleira de Política Social, Fabiola García, destacó que "o talento non ten xénero, pero as oportunidades moitas veces si teñen barreiras. Traballamos para que talento feminino non só exista, senón para que se vexa e se valore. Cando unha muller avanza, abre o camiño para outras. Mostrade o que facedes. Cando damos visibilidade, damos forza", expresó la conselleira de Política Social, Fabiola García.

La conselleira anunció el arranque de Presentes, la plataforma pública que busca visibilizar y conectar a mujeres profesionales en Galicia. Según datos de la Xunta, ya cuentan con más de 2.000 afiliadas. El objetivo es crear una red propia de acción, cooperación y trabajo entre trabajadoras de múltiples ámbitos.

El acto, que la periodista María Rey abrió con una charla motivacional sobre la independencia femenina y el peso de las madres, se cerró con una actuación musical de un coro juvenil y una conversación entre Maruja Mallo y la portera de fútbol, Irene González, generada por inteligencia artificial.