Los Bomberos de A Coruña celebran su patrón con un desfile por toda la ciudad
Este 8 de marzo se conmemora la festividad de San Juan de Dios
"Este domingo 8 a cidade tinguirase de vermello", así anunciaban los Bomberos de A Coruña en sus redes sociales el desfile que celebran este domingo 8 de marzo con motivo de su patrón. "Sacamos toda a frota á rúa nunha ruta moi especial", añadían.
Esta caravana, en la que han sacado a pasear todos sus vehículos, ha llenado las calles de la ciudad con el sonido de sus sirenas, aunque en esta ocasión no era para acudir a ninguna emergencia, sino para celebrar San Juan de Dios, el santo del cuerpo.
La caravana partió del Parque de Bomberos de Agrela a las 10.30 horas hacia Novo Mesoiro, para después pasar a Matogrande, Os Castros, Catro Camiños, plaza de Ourense, A Mariña, paseo marítimo, Torre de Hércules, avenida Barrié de la Maza, Millenium, Os Rosales, Ronda de Outeiro, avenida Salvador de Madariaga, As Paxariñas y avenida Pablo Picasso antes de regresar a su base.
De todas maneras, como es habitual en ellos, su labor no quedó desatendida y se mantenían pendientes de que pudiese sonar el teléfono en un día que hasta ahora ha estado tranquilo. En las últimas 24 horas solo han tenido una salida, alrededor de las 2.00 horas de la madrugada hasta la calle Federico Tapia, aunque, tal y como han reflejado en su parte de incidencias, finalmente no han tenido que intervenir en el aviso de incendio de una vivienda, puesto que a su llegada ya estaba solucionado.
