Guinda gallega para una educación de más de 5.000 kilómetros: "Uno no va a hacer algo que ya sabe"

Polifacético. Si algo define a Seny Kébé, es su heterogeneidad personal y profesional. Hablante de ocho idiomas, hermano de un total de 17, nacido en Guinea-Conakri, criado en Senegal y recién licenciado en Derecho en A Coruña. Su férrea voluntad de educarse y las vicisitudes de la vida lo fueron llevando por caminos de tierra rojiza: Dindéfelo, Bambey, Dakar, pasando por las puertas de un juicio en el que se defendió a sí mismo con 11 años para poder seguir estudiando. La rueda acabaría parando —por ahora— en A Coruña. Delegado del Movimiento Panafricanista en la ciudad, secretario de la ONG Gota a Gota Goto Gaïnaï, colaborador de Ecodesarrollo Gaia y del Instituto Jane Goodall, tiene claro que la educación es el derecho fundamental más importante.

Broche gallego

"Soy de origen senegalés, ahora no podría decir solo que soy senegalés, porque ya tengo la nacionalidad española", narra Seny. Graduado por la Universidad de A Coruña (UDC) en enero de este año con un Trabajo de Fin de Grado sobre derecho foral gallego, comenzará en septiembre un máster de abogacía. "Mi TFG consiste, realmente, en una sucesión en lo que son las herencias. En España, como en las comunidades autónomas hay legislaciones diferentes, hay que ver qué legislación sería aplicable a una persona que ha vivido un tiempo en Galicia, y que ha vivido en otra comunidad autónoma con unas leyes diferentes. En mi caso, había también un poco de derecho internacional privado", comenta.

Su decisión de ser abogado se germinó en ese primer juicio, en el que sería su propio defensor a los 11 años. Con el sempiterno afán de aprender como telón de fondo, la temática del trabajo con el que remataría la carrera se explica por su inagotable curiosidad. "En primer lugar, es un tema súper divertido, donde tú interpretas mucho la Ley de Derecho Civil Común, y ves la diferencia que hay entre esta legislación, que es el Código Civil, y la Ley de Derecho Civil de Galicia. Y luego, es materia de actualidad. Hoy en día las herencias son un conflicto importante que hay", afirma. Por otro lado, al estar acostumbrado a tratar estados unitarios —como Senegal o Francia—, "donde la ley es un código que se aplica a todos", encontró interesante el carácter "fuertemente descentralizado" de España: "Ves que, en un mismo caso, puedes aplicar tanto el Derecho Civil Común como el derecho civil gallego, por ejemplo, dependiendo de según qué factores".

"Uno no va a hacer algo que ya sabe"

A quien le choque que una persona de origen senegalés se gradúe con un trabajo de temática gallega, Seny le diría que "uno no va a hacer algo que ya sabe". "Yo he hecho la carrera de Derecho también, como todos los chavales de aquí, he estudiado como ellos y, a lo mejor, algunas cosas sobre el derecho civil gallego hasta lo podría saber mejor un extranjero que un español. A muchos gallegos, o madrileños, o catalanes, por ejemplo, les preguntas cuál es la diferencia entre la vecindad civil administrativa y la común, y se preguntarán qué es la vecindad civil", añade.

Sin embargo, mientras el resto de su promoción se graduaba, Seny se encontraba a más de 5.000 kilómetros, con la misión de regresar acompañado de su hermana pequeña, Fatou, de la que ahora es tutor legal. Tras más de dos años de lucha contra el sistema, de idas y venidas, de sentencias, certificados y reuniones, los caminos de ambos hermanos se entrelazan de nuevo en A Coruña. "El derecho de extranjería es muy complicado, tanto para los países receptores como para los de origen, con los discursos que hay sobre la inmigración, cuando uno de los derechos fundamentales es el poder moverse y elegir residencia en el sitio que quiera uno. Pero es difícil para las personas negras africanas que yo conozco, y fue el caso de mi hermana", explica Seny.

Teniendo toda la documentación en regla, tuvo que traerla con visado de turista y regularizarla en España a posteriori: "¿Y eso qué quiere decir? Que no puede ser que una persona tenga toda la documentación y luego el sistema exija algo que no existe. Eso no es posible, porque están llevando a la gente a pillar una vía irregular". Por eso, Seny hace un llamamiento a las administraciones, para que el proceso se simplifique: "Proponer que se pongan los documentos online, y que sea algo automático. ¿Cumples los requisitos? Tick verde. Si no, que se informe al momento que no se cumplen".

Una voz de África

El Movimiento Panafricanista, existente en todos los países con presencia de descendencia negra, es una organización internacional fundada por Marcus Garvey, fiel defensor de que la respuesta al racismo antinegro es el compromiso de la gente afro. Abuy Nfubea, uno de los máximos exponentes del panafricanismo en España, contactó con Seny para proponerle ser el delegado del movimiento en A Coruña. "Me dijo que podría ser una voz de África porque, al final, necesitamos una corriente donde la identidad africana tiene que resaltar; la gente tiene que empezar a saber que da igual cómo nos consideremos, nos verán siempre como africanos o de origen africano", relata.

Entre las funciones de Seny, de carácter de gestión y logístico, se encuentran "la organización de algunas actividades, de charlas sobre cómo está la situación en África, invitar a gente para que exponga sus conocimientos sobre la inmigración irregular, o la inmigración en general en África". Para el 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, los panafricanistas tienen planeado buscar un local para "juntarse y hablar, debatir sobre el tema del racismo y ver qué se puede hacer para ir contra ello". Porque, al fin y al cabo, "defenderse cuando uno tiene razón no es miedo, sino exculparse".

Con Gota a Gota Goto Gaïnaï, su ONG dedicada a apoyar el desarrollo sanitario y educativo de Dindéfelo (Senegal), Seny participará el próximo 12 de marzo en una charla solidaria con el Instituto de Educación Secundaria Afonso X O Sabio (Cambre). En formato pódcast y dirigida a centros educativos, se conectará alumnado de Italia, Bélgica y Marruecos para establecer una "charla de intercambio". "Que los niños me tengan de primera mano para preguntarme el porqué de la asociación y muchas más cosas que debatiré ese día con los chavales", expresa.