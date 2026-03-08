Los juegos en Os Mallos y las giras internacionales del grupo Ceniza

Nací en Noia, pero con pocos años me vine con mis padres, Manuel y Concepción, ya fallecidos, a vivir para siempre a A Coruña con mi hermana Conchita. Mi padre era marino mercante y le interesaba estar en esta ciudad. Nos vinimos a vivir a la zona de Os Mallos cuando aún todo era campo y leiras y había pocas casas. Aquí estuve viviendo con la familia hasta que me casé con Mari Carmen, coruñesa. Tuvimos una hija, Tania, que ya nos dio dos nietas, Lexa y Naia, que como abuelos son nuestra felicidad.

En A Coruña hice todos mis estudios y, como en la familia había curas, mis padres querían que estudiase para serlo, pero yo les dije que nada de la idea: no estaba en mi espíritu. Lo que tenía en mente era estudiar Náutica, pero, cuando ya estaba para empezar, se me dio por cambiar e ir al Conservatorio Superior de Música de Cuatro Caminos, ubicado en el mismo edificio donde tenía la sede la UGT. En el primer año ya empecé a hacer mis primeros pinitos con la música con otros amigos también estudiantes. Formamos el grupo conocido como Ceniza en 1972 y empezamos a tocar por toda cuanta sala de fiestas había en Galicia.

Como grupo, fuimos los primeros en actuar en la sala coruñesa Lord Byron cuando se estrenó. Con este grupo musical estuvimos actuando hasta la pandemia: cincuenta años intensos en los que puedo decir que, como grupo musical, tuvimos un gran éxito, que nos dio para vivir de la música. En todos estos años estuvimos actuando en Galicia y en el extranjero lo hacíamos en las principales salas y discotecas de Alemania, Suiza e Inglaterra. En Londres, llegamos a actuar de lunes a viernes en el famoso Mesón Coruña del centro.

En mi infancia en Os Mallos tuve como amigos a Rafa, Manuel, Jaime, Luis, Elena y Margarita, de los que tengo un grato recuerdo por los ratos que pasé jugando por la zona donde vivía. Podíamos jugar a lo que quisiéramos: a todos los juegos de la época, como las chapas, la mariola, la cuerda… También solíamos cambiar tebeos y postalillas. Las de los futbolistas eran las más famosas entre los chicos y, entre las chicas, las de razas humanas y los recortables de papel con trajes de muñecas. Era lo más barato que había como juguetes. Cuando teníamos chapas, las forrábamos con trapo, les dibujábamos el escudo del equipo que nos gustaba… y a jugar a la calle. Pintábamos con una tiza un campo de fútbol y así, con las chapas y una simple bola, ya lo pasábamos fenomenal haciendo partidos. La calle era lo más importante, además de poder ir al cine los domingos si te daban la peseta que había de paga. Mis cines favoritos eranEspaña, Doré, Monelos, Gaiteira y Equitativa, aunque este era más caro que los demás. Yo iba cuando me daban alguna propina al España, que era sesión continua, y podía ver la película varias veces. También deseaba que llegasen las fiestas de los barrios para disfrutarlas con la pandilla. Eran muy famosas las fiestas de Os Mallos, San Luis y Santa Margarita, Monelos y A Gaiteira.

De adolescente tuve otra pandilla de amigos: Francisco, Salvador, Guillermo, Javier y Daniel, con los que formaba el grupo musical. Ensayábamos en un bajo de la calle Herrerías, en la Ciudad Vieja.

También teníamos tiempo para disfrutar de la vida, después de los estudios, para bajar al centro, pasear por la calle Real, los Cantones y pasar unos buenos ratos por la calle de los vinos, parando en alguna conocida cafetería, donde siempre nos encontrábamos con pandillas de conocidos. Cuando nos apetecían unos calamares, íbamos al Copacabana. Parábamos también en la sala recreativa El Cerebro y en la Bolera América, casi pegadas al cine Coruña.

En la actualidad dirijo la comparsa de Monte Alto a 100, ya que hacía muchos años que la conocía y me pidieron que fuese su director, lo que me hizo ilusión y se lo agradecí. Siempre estamos con proyectos de Carnaval y empezamos a ensayar en octubre. Siempre estamos pensando en nuevos números musicales para la comparsa.

