Un nuevo frente frío entrará en A Coruña en la noche de este domingo

Tras un sábado con la sensación térmica más fría de lo que marcaban los termómetros y sin apenas precipitaciones, este domingo se espera la llegada de un frente frío por la noche en A Coruña.

De esta manera, la jornada será de cielos parcialmente cubiertos que puede dejar algunos chubascos aislados por la tarde, aunque serían ocasionales. Ya por la noche la lluvia parece inevitable en la ciudad.

Las temperaturas mínimas no cambiarán aunque las máximas sí que sufrirán una ligera subida, lo que hará que el mercurio se sitúe entre los 15 y los 10ºC.

Noticias relacionadas

Los vientos soplarán flojos de componente norte durante el día, girando a sudoeste moderado por la noche.