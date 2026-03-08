Oportunidad en A Coruña: piso reformado con terraza, garaje y trastero, listo para entrar a vivir

El mercado residencial en el entorno de A Coruña continúa mostrando una oferta diversa que combina viviendas urbanas reformadas con propiedades de mayor tamaño en zonas próximas a la ciudad. Entre las opciones disponibles destacan un piso moderno de tres dormitorios junto a la plaza Cuatro Caminos, en plena ciudad herculina, y una casa con siete habitaciones y amplia finca en el municipio de Carral, situada a apenas veinte minutos del núcleo urbano.

Piso reformado de 137 m² con terraza, garaje y trastero al lado de la plaza de Cuatro Caminos

Piso zona plaza de Cuatro Caminos en A Coruña

En una de las zonas consolidadas de A Coruña, se encuentra este piso recientemente reformado que sale al mercado por 410.000 euros. La vivienda cuenta con 137 metros cuadrados construidos, tres dormitorios y dos baños, además de una terraza que aporta un espacio exterior adicional.

El inmueble ha sido sometido a una reforma integral, con un diseño moderno pensado para optimizar la funcionalidad y la luminosidad. El dormitorio principal dispone de baño en suite y vestidor, mientras que el resto de estancias mantienen una distribución amplia y cómoda para la vida familiar.

Entre sus características destacan las ventanas de PVC abatibles, suelos de parqué de madera en salón y dormitorios y pavimento antideslizante de alta calidad en cocina y baños. La vivienda también dispone de calefacción por gas natural y bomba de frío/calor, lo que permite mantener una temperatura confortable durante todo el año.

El piso incluye plaza de garaje y trastero, elementos cada vez más valorados en el mercado urbano. Su ubicación permite acceder fácilmente a supermercados, farmacias, restaurantes, centros educativos y otros servicios, lo que refuerza su atractivo para quienes buscan vivir en una zona céntrica y bien comunicada de la ciudad.



Casa de 265 m² con siete habitaciones y finca de 2.660 m² a 20 minutos de A Coruña

Casa en Paleo, A Coruña

La segunda propuesta se sitúa en Paleo, en el municipio de Carral, donde se vende esta casa por 279.900 euros, tras una rebaja desde los 300.000 euros. La propiedad cuenta con 265 metros cuadrados construidos, siete habitaciones y tres baños, y se levanta sobre una finca cerrada de 2.660 metros cuadrados.

Distribuida en dos plantas, la vivienda dispone de tres cocinas y dos amplios salones-comedor, lo que abre la puerta a diferentes usos: desde vivienda familiar de gran tamaño hasta proyecto de inversión o alojamiento rural.

En el exterior, la finca incluye garaje cubierto para dos coches, almacén para herramientas y diversas construcciones auxiliares, como alpendres, huerto y gallinero. La parcela está dividida en dos zonas independientes, cada una con su propio acceso.

La propiedad cuenta además con pozo de agua eléctrico y doble entrada —peatonal y para vehículos—, y se encuentra cerca del centro de Carral, donde se concentran los principales servicios del municipio.

Estas dos propiedades reflejan la diversidad del mercado inmobiliario en el área metropolitana de A Coruña. Mientras el piso reformado de Os Mallos destaca por su ubicación urbana, diseño moderno y servicios cercanos, la vivienda de Carral ofrece espacio, parcela y potencial para distintos proyectos residenciales o de inversión. Dos alternativas diferentes que muestran las múltiples posibilidades para quienes buscan vivienda en la provincia coruñesa.