El plan de la Torre sigue a la espera del informe del Icomos dos años después del visto bueno de la Xunta

El plan especial de la Torre de Hércules se mantiene sin grandes avances. El Icomos, órgano consultivo de la Unesco, tiene la última palabra sobre la ordenación del entorno del faro, que recibió el visto bueno ambiental de la Xunta en abril de 2024. Han pasado casi dos años y, según un portavoz del Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) consultado por este diario, "la evaluación técnica está pendiente". "La Unesco está en contacto con las autoridades españolas y transmitirá la información en cuanto esté disponible", apunta.

Este proyecto pretende garantizar la preservación del entorno del faro tras su declaración como Patrimonio de la Humanidad, un título que recibió en 2009. La redacción del plan especial, sin embargo, no se inició hasta 2022. En él, el Concello propone un nuevo ordenamiento: la edificabilidad pasaría de los 37.000 metros cuadrados previstos en el plan general actual a 8.735. Además de un edificio de viviendas pegado a la cantera de Durmideiras, se permitiría levantar un bloque residencial de bajo y cinco alturas entre las calles Lagoas y Faro de Fisterra, detrás del centro de formación Ánxel Casal. Pasó el filtro de la Xunta, que concluye que la propuesta municipal corrige "buena parte de los impactos paisajísticos" de planes actuales --permiten la construcción de cinco edificios de siete plantas en el Agra de San Amaro--, pero reclama más garantías de que las construcciones previstas no impidan ver el faro.

El documento, que también incluye el traslado del aparcamiento y el frontón a la zona donde estaba la chatarrería, junto a la avenida de Navarra, ahora está en manos del Icomos, que deberá emitir el dictamen final.

Además de Patrimonio de la Humanidad, la Torre de Hércules es Bien de Interés Cultural y, desde diciembre de 2019, Espacio Natural de Interés Local (ENIL). Las condiciones de protección y conservación que exigen estas declaraciones se han tenido en cuenta para la redacción del plan especial.