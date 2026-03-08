La revolución multigeneracional del 8M en A Coruña: "Aún queda mucho por hacer"
Miles de personas marchan del Obelisco a la Casa do Mar para "defender los derechos de las mujeres" | "Hoy no pedimos permiso, exigimos igualdad efectiva", claman
Uxía tiene 8 años, pero sabe por qué es importante salir a la calle en el 8M Día Internacional de la Mujer. "En otros tiempos, las mujeres tenían que estar en casa y no en la calle. Por eso tenemos que estar aquí, para que no vuelva a pasar", cuenta, con una pancarta en la mano, justo antes del comienzo de una manifestación que ha reunido a miles de personas en A Coruña. Cualquier género, cualquier edad. Una revolución multigeneracional para "defender los derechos de las mujeres, porque aún queda mucho por hacer", según las palabras de Carmela López, una de las participantes.
"Cuando traten de callarte, alza la voz" o "te cansas de oirlo y nosotras de vivirlo" fueron algunos de los lemas que se podían leer en las cientos de pancartas que acompañaron la marcha, convocada por la Plataforma Feminista Galega y la Marcha Mundial das Mulleres. Algunas personas, como Silvia Martínez, son fieles a esta cita: "Es mi sexto año consecutivo viniendo al 8M. La primera vez, iba un poco solitario y noté el calor de todas las mujeres. Es importante que este día no se celebre sino que se conmemore".
El manifiesto mandó un mensaje claro: "feminismo es revolución". "Estamos aquí porque la igualdad sigue siendo una promesa incumplida", declararon en el punto final del recorrido, en la Casa do Mar.
**EN AMPLIACIÓN**
- Grupo Castro factura 35 millones y se expande desde A Coruña: “La farmacia de Cuatro Caminos vende más que nuestras ocho ópticas juntas”
- El Barrio de las Flores, el secreto mejor guardado de A Coruña: 'Es de los mejores vecindarios de la ciudad
- Adiós al asador de pollos de San Roque: el Concello de A Coruña inicia el desahucio de los locales de la atalaya de la plaza de España
- La rebaja en A Coruña a los hogares que reciclen será de hasta 63 euros al año: así se pide la reducción en el recibo de la basura
- Charo se despide de Gadis tras 49 años de trabajo en A Coruña: 'Me siento muy querida
- El Concello de A Coruña investiga las «patologías» de los pilares que sostienen el paseo marítimo
- Así es la ruta de la cascarilla en A Coruña: 5 locales donde aún puedes disfrutar de este producto
- Don Pollo pide margen para desalojar la atalaya de San Roque en A Coruña: 'Nos avisaron con poco tiempo