La temporada de alergias, a la vuelta de la esquina en A Coruña: "Se prevé que el polen de la parietaria dé ya bastante guerra la próxima semana"

"Plantas y árboles hay miles, millones, cada uno se hace alérgico a lo que está expuesto y las diferentes zonas geográficas no tienen nada que ver entre sí. Y esto es lo que está ocurriendo en la actualidad", resume el doctor Joaquín Martín Lázaro, alergólogo del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), con buena parte de España en alerta por las altas concentraciones de polen que se registran, desde hace semanas, como consecuencia del tren de borrascas de este invierno.

"Si vemos el mapa de España de recuento y previsión de polen, para esta semana y la próxima, tenemos en rojo las zonas de Andalucía, Madrid, Cataluña... para polen de ciprés que, en Galicia, apenas hay. Sin embargo, aquí existe una planta, llamada parietaria (predominante en la costa), y la previsión es que la semana que viene dé ya bastante guerra", expone el también presidente de la Sociedad Gallega de Alergología e Inmunología Clínica, al anticipar qué panorama les espera, en los días venideros, a los coruñeses con alergia estacional, aunque puntualiza: "Dan lluvias el lunes y el jueves, o sea que... Una cosa es la previsión, y otra Galicia".

"En Andalucía y Madrid, por ejemplo", la temporada de polen de gramíneas "es en mayo", mientras que, en la comunidad gallega, el punto álgido suele producirse "en junio"

"Un poco más adelante —prosigue—, empezarán a aumentar los niveles de polen de los plataneros, árboles decorativos muy presentes en las grandes avenidas de las ciudades, y que dan bastante alergia. A continuación, habrá niveles altos de polen de abedul (en Galicia, sobre todo, en las zonas de Santiago, Lugo y Ourense) y, después, ya hacia los meses de mayo, junio, julio... dará comienzo el polen de las gramíneas, que se va incrementando en función de la temperatura, la lluvia y las horas de sol", detalla el doctor Martín Lázaro, quien apunta que, "en Andalucía y Madrid, por ejemplo", la temporada de polen de gramíneas "es en mayo", mientras que, en la comunidad gallega, el punto álgido suele producirse "en junio".

"Incluso, hacia finales de ese mes", matiza, antes de explicar que, si durante el invierno y al inicio de la primavera llueve bastante, las plantas se reproducen mejor, con lo cual si, después, viene una estación soleada, acostumbra a haber más concentración de polen en el aire.

El alergólogo del Chuac insiste, no obstante, en que, "en Galicia, a las plantas, con el rocío de la mañana ya les llega para crecer". "Aunque no llueva, se ponen como locas. Y si ya llueve un poquito por la mañana, y hace sol al mediodía... Es el peor escenario para los alérgicos al polen», destaca el alergólogo del complejo hospitalario coruñés, quien recuerda que, en esas jornadas, hay que evitar actividades como, por ejemplo, «cortar el césped, hacer labores de huerta o abrir la casa de veraneo".

"Un catarro, no pica. Sin embargo, en una alergia sí que pican la nariz, el paladar, los ojos... Si los síntomas duran una semana, puede haber dudas. Si se prolongan durante más tiempo, no es un catarro" Joaquín Martín Lázaro — Alergólogo del Chuac y presidente de la Sociedad Gallega de Alergología e Inmunología Clínica

Con la llegada de la estación primaveral a la vuelta de la esquina, el doctor Martín Lázaro traslada varios consejos. El primero de ellos, un par de tips para «diferenciar» una alergia respiratoria de un catarro. "Si una persona presenta síntomas como, por ejemplo, congestión nasal, estornudos, moquillo, molestias en los ojos... Eso puede ser un catarro o una alergia. Lo que los distingue un poco es si pica. Un catarro, no pica. Sin embargo, en una alergia sí que pican la nariz, el paladar, los ojos... Si los síntomas duran una semana, puede haber dudas. Si se prolongan durante más tiempo, no es un catarro. Eso es, un poco, lo que nos ayuda a distinguir", indica el especialista del Chuac, quien sugiere que, ante un cuadro de tipo alérgico, "estaría bien ir al alergólogo para conocer la causa". "Si es un polen, una mascota, los ácaros del polvo...", refiere.

Manejo de síntomas y tratamiento

A partir de ahí, "se hacen las pruebas, se identifica el alérgeno" y, la primera recomendación, es "evitar exponerse a él". "Por ejemplo, si son los ácaros del polvo, hay que evitar la humedad y el polvo. Si es el polen, hay que conocer en qué mes poliniza la planta que provoca los síntomas y, si no hay más remedio que estar al aire libre en esa época, se pueden usar mascarilla, así como gafas de ver o de sol, y recomendar un tratamiento para intentar controlar los síntomas, como pueden ser pastillas, sprays nasales, colirios...", enumera el doctor Martín Lázaro, y añade:

Vacunas

"Si esa alergia es muy importante y provoca síntomas de asma bronquial, como tos, dificultad para respirar, pitidos en el pecho al hacerlo... Se pueden usar inhaladores. Y si la alergia es muy molesta, se pueden valorar las vacunas, consistentes en administrar dosis crecientes del alérgeno, para que el cuerpo se acostumbre y la alergia se controle, de manera adecuada, sin precisar casi tratamiento, o incluso sin presentar ningún síntoma. Aunque esta opción hay que prepararla meses antes de la primavera".