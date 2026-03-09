El aeropuerto de A Coruña perderá 120.000 pasajeros con el fin de las rutas a Málaga, Valencia y Londres

El aeropuerto de Alvedro entró al año nuevo con buen pie, con 98.242 viajeros en enero --un 4% más que el año anterior-- y dejando atrás un 2025 con 1,29 millones de usuarios, el segundo mejor registro de su historia. Unos datos que, a corto plazo, parecen difíciles de mejorar e incluso mantener. El aeródromo coruñés perderá unos 120.000 viajeros al año por el fin de las rutas a Málaga y Valencia, que opera Volotea, y Londres, de Vueling. Estos contratos expiran el mes que viene, aunque fuentes municipales apuntan que el Concello está trabajando "para dotar a Alvedro de los mejores servicios", sin novedades por el momento.

Volotea, que con sus dos conexiones movilizó el año pasado a 62.605 personas, confirmó a este diario que a partir del 3 de abril, cuando expira el contrato con Turismo, "no están previstas nuevas conexiones". "No obstante la compañía analiza oportunidades de manera continua y no descarta retomar la actividad desde A Coruña en el futuro; sin embargo, a día de hoy no pueden confirmar ningún plan en ese sentido", expone. Esta compañía ya renunció a ofrecer Menorca el verano pasado, la única ruta estacional que operaba. Esta aerolínea de bajo coste aterrizó en Alvedro en 2019, cuando hacía la conexión A Coruña-Bilbao, que también suprimió a inicios de 2024.

Despedida de Volotea en abril

Así, Volotea se despedirá de Alvedro, que se queda sin conexión directa con Málaga y Valencia, las últimas que existían en los aeropuertos gallegos a esos destinos. En el último año, la ocupación en ambas rutas estuvo por encima del 86%. En pleno agosto, la conexión con Andalucía sumo 3.188 pasajeros, mientras que la de Valencia tuvo 2.491 usuarios, esto es, un 99% de ocupación.

A partir de abril también se perderá Londres-Gatwick, que opera Vueling, y que mantendrá su ruta a Barcelona y abrirá una nueva a Tenerife el 30 de marzo. El enlace con la capital de Inglaterra registró el año pasado un total de 59.203 viajeros. En este arranque de año, en enero, la conexión tuvo 4.806 usuarios, lo que supone una ocupación del 80,45%. La cifra es mejor que la de 2025, con 4.139 pasajeros, y también que la del 2024, cuando se registraron 4.387.

También concluye ahora el contrato con Binter, pero la aerolínea mantendrá igualmente su ruta a Gran Canaria. Además, hace unos días anunció que el 31 de marzo empezará a operar la conexión directa a Tenerife, que mantendrá al menos hasta el 24 de octubre.

Con este panorama, Alvedro se queda con solo dos rutas internacionales, las de Easyjet, que son Ginebra y Milán. Ambas sumaron 61.040 pasajeros en todo el año pasado. Sobre la mesa estuvo el contrato para conectar A Coruña con Ámsterdam, pero nunca se hizo efectivo por las restricciones impuestas en el aeropuerto de Schiphol.

Madrid y Barcelona, a la cabeza

Los enlaces que más pasajeros tienen en Alvedro son Madrid, que operan Air Europa, Iberia y Air Nostrum, y Barcelona, únicamente de Vueling. La conexión con la capital fue líder en 2025, con 801.888 viajeros, mientras que Barcelona movilizó a 268.669. Estas rutas, pilar del aeródromo, permanecen inalterables en este 2026.

De hecho, hace un mes y ante los retrasos en los trenes, Iberia optó por reforzar el enlace con Madrid, con aviones de más capacidad y más frecuencias, para poder atender la demanda.

Preguntada en varias ocasiones sobre el futuro de Alvedro y la posibilidad de sumar nuevas rutas, la alcaldesa, Inés Rey, señaló que el concejal de Turismo, Gonzalo Castro, "lleva trabajando desde el inicio del mandato", en 2023, en este sentido, si bien no se han firmado convenios desde entonces para que el aeropuerto gane destinos.

Cierre del aeropuerto de Santiago de Compostela

El aeropuerto coruñés disfrutará de un pequeño respiro que puede hacer cambiar las estadísticas entre el 23 de abril y el 27 de mayo, pero solo porque absorberá parte de los vuelos operados en el aeropuerto de Santiago de Compostela, que cierra por obras en la pista.

Así, de forma excepcional y solo durante un mes, A Coruña estará conectada con Málaga, Gran Canaria, Londres-Heathrow, París-Orly, Palma de Mallorca, Sevilla y Tenerife de la mano de la aerolínea Vueling, que también reforzará la ruta con Barcelona.

Iberia aumentará sus frecuencias a Madrid y Air Nostrum también llevará al aeródromo coruñés la ruta a Bilbao durante el cierre de Lavacolla.

Noticias relacionadas

Ryanair, sin embargo, no tiene previsto reprogramar ninguno de los vuelos que ofrece desde Santiago. La aerolínea de bajo coste irlandesa indica que canceló varios en abril y mayo, sin notificárselo a los pasajeros afectados, a los que les informó posteriormente de sus opciones de cambio de vuelo gratuito o reembolso.