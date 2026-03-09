Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Por qué se llama así?

El callejero de A Coruña: calle Faro, un homenaje a la Torre coruñesa

Hasta el año 1930 no se le dedicó al nombre de Faro una calle en la ciudad

Torre de Hércules

Torre de Hércules / Carlos Pardellas

José Manuel Gutiérrez

A Coruña

Puede parecer extraño, pero en esta ciudad no existió una calle con el nombre de Faro hasta el año 1930. Es cierto que desde hacía bastante tiempo A Coruña contaba con la calle de la Torre, en clara alusión al monumento más representativo de la ciudad, pero parece que se olvida que durante mucho tiempo este punto del mapa fue conocido con el simple nombre de Faro.

La singularidad del edificio que guiaba a los barcos que surcaban las costas coruñesas hizo que su denominación se extendiera a la población que existía a sus pies. Farum Brecantium o simplemente Farum fue el nombre por el que se conoció al pequeño poblado que sobrevivió a la desaparición de la antigua villa romana. En aquella época la Torre de Hércules cayó en el abandono, pero siguió siendo una referencia para los navegantes.

La decisión de dedicar una calle al faro coruñés no surgió por la necesidad de encontrar una denominación para un determinado vial, sino que fue una iniciativa del Ayuntamiento para homenajear a su construcción más emblemática.

Suceso en la calle Faro en 2001

Suceso en la calle Faro en 2001 / Carlos Pardellas

Un tramo de Vereda del Polvorín

Para crear la nueva calle se tomó un tramo de la Vereda del Polvorín, desde Santo Tomás hasta la ronda de Monte Alto. Son precisamente las viviendas ubicadas en esta última avenida el único obstáculo que impide divisar la figura de la Torre de Hércules desde la calle Faro, por lo que su emplazamiento en esta parte de la ciudad es de lo más apropiado.

La época en la que se creó la calle se corresponde con la de mayor crecimiento del barrio de Monte Alto, que durante mucho tiempo estuvo despoblado a causa de los fuertes vientos que azotan esta zona. El único núcleo habitado que existió en las proximidades de la Torre fue el de Santo Tomás, separado del resto de la ciudad y en el que la actividad agrícola se mantuvo hasta que las viviendas coparon todos los terrenos cultivables.

Hasta hace pocos años quedaban cerca de la calle Faro algunas pequeñas huertas que testimoniaban la vocación rural de los más veteranos vecinos del barrio.

