El Concello de A Coruña constituye el Consello Sectorial de Igualdade para este mandato

El acto contó con la participación de representantes locales de entidades vecinales, feministas, LGTBI o profesionales. El Gobierno manifestó su intención de dar continuidad a esta iniciativa con otra reunión en septiembre

En el centro, la alcaldesa, Inés Rey, y la concelleira de Benestar Social, Nereida Canosa, durante el Consello Sectorial Igualdade do Concello Coruña / CARLOS PARDELLAS / LCO

Nico Carreira

A Coruña

El Concello de A Coruña celebró este lunes la sesión constitutiva del Consello Sectorial de Igualdade para este mandato en el Salón de Sesións del Palacio Municipal. Este órgano de participación busca fortalecer el diálogo, la corresponsabilidad y el trabajo compartido en torno a las políticas públicas de igualdad en el municipio.

«A creación deste órgano é unha boa noticia para a loita pola igualdade na cidade. Un espazo no que debatimos e traballamos representantes de todos os grupos políticos e as asociacións civís. Cando traballamos xuntas, todo sae mellor e máis fácil», subrayó la alcaldesa Inés Rey.

La sesión contó con la participación de representantes de los grupos políticos municipales y también de entidades vecinales, feministas, sindicales, profesionales, sociales y LGTBI. Este primer encuentro quiere reactivar este órgano en el actual mandato, según informa el Concello.

Recuperar un espacio útil para la ciudad

Tras la apertura institucional a cargo de la alcaldesa, la concelleira de Benestar Social, Participación e Igualdade, Nereida Canosa, continuó con el orden del día junto con la secretaria y la responsable técnica del Consejo.

En su intervención, Canosa subrayó la importancia de recuperar un espacio estable y útil para la ciudad, llamado a servir como canal real de escucha, contraste, participación y formulación de propuestas en materia de igualdad. La concejala puso el foco en la necesidad de consolidar este órgano como una herramienta útil tanto para el Ayuntamiento como para el tejido asociativo.

Entre los asuntos abordados, trataron las comunicaciones previas de la Secretaría relativas a la designación de cargos. El Concello avanzó además la voluntad de dar continuidad al trabajo de este órgano en los próximos meses, con la previsión de celebrar una nueva sesión en el mes de septiembre.

