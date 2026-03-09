Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Concello extiende a Novo Mesoiro la mejora de las huertas urbanas

El Concello aprovecha la paralización de su uso para dejar paso a los nuevos adjudicatarios de las parcelas

Un bus por Novo Mesoiro. | Casteleiro/Roller Agencia

Un bus por Novo Mesoiro. | Casteleiro/Roller Agencia

RAC

La mejora de las huertas urbanas municipales, que arrancó con las de Eirís, se extiende ahora a las de Novo Mesoiro, en las que el Concello aprovecha la paralización de su uso para dejar paso a los nuevos adjudicatarios de las parcelas. La reforma de las huertas situadas en la calle Illas Cíes comenzará con la reorganización de las parcelas para facilitar su explotación, laboreo y cultivo, lo que permitirá incrementar su número de 36 a 38.

También se incrementará el equipamiento de la huerta, en cuya caseta se ampliará el tejado y se instalarán nuevas taquillas. La concejala de Infraestructuras, Noemí Díaz, destaca que estas huertas urbanas son espacios «que no solo contribuyen a la puesta en valor de la agricultura sostenible y la naturaleza de nuestra ciudad, sino que también tienen un impacto muy positivo en las asociaciones del tercer sector que hacen uso de ellas».

