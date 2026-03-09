A Coruña pierde los vuelos a Valencia y Málaga al concluir el convenio con Volotea

La supresión a partir del 2 de abril de la conexión aérea de Volotea entre A Coruña y Valencia dejará a Galicia sin enlaces con la capital de la Comunidad Valenciana, ya que también se suprimieron las de Vigo con Air Nostrum y Santiago con Ryanair. Volotea también suprimirá, un día después, la ruta desde Alvedro a Málaga que, como la de Valencia, está incluida en el convenio suscrito por la compañía con el Concello, mediante el que esta línea recibía 192.995 euros anuales por cada uno de estos vuelos.

Ese acuerdo fue suscrito en 2022 con una vigencia de tres años más uno de prórroga que concluye ahora. El Gobierno local trabaja en la licitación de los nuevos contratos de promoción turística, que las compañías ya han advertido que consideran indispensables para mantener sus vuelos, al margen de la ocupación que tengan.

Consultada por este periódico, Volotea informó que por su parte para A Coruña "no están previstas nuevas conexiones para 2026", aunque señala que "la compañía analiza oportunidades de manera continua y no descarta retomar la actividad desde A Coruña en el futuro". A pesar de esta afirmación, advierte de que "a día de hoy" no puede "confirmar ningún plan en ese sentido”.

El enlace de Londres-Gatwick, operado por Vueling con convenio con Turismo, también se caerá de la oferta del aeropuerto coruñés en las próximas semanas, ya que solo se venden billetes hasta el día 27 de este mes, ante la demora en la licitación de los nuevos convenios de promoción turística.

El presupuesto municipal para este año destina al Consorcio de Turismo 4,3 millones, un 16% más que el ejercicio anterior, de los que casi la mitad se dedicará a financiar enlaces de compañías aéreas que operan en Alvedro. En el estudio efectuado por Aena para coordinar la política aeroportuaria en Galicia, la empresa pública propuso un listado de 14 ciudades como futuras rutas con Alvedro, en el que aparecen Palma de Mallorca, Sevilla, Alicante y París. Para las ciudades españolas Aena propone que se trate de alcanzar acuerdos con Vueling y Volotea, mientras que con la capital francesa sugiere que se haga con Vueling, Easyjet o Air France/Transavia.

Con la cancelación del vuelo a Valencia, quien quiera viajar entre esa ciudad y Galicia deberá hacerlo, como para las grandes capitales europeas, con escala en Madrid o desde Oporto. Todo ello a pesar de que en los últimos años se registraban alrededor de 200.000 pasajeros anuales entre Peinador, Lavacolla y Alvedro con origen y destino a Manises.

En octubre de 2024, Air Nostrum recuperaba el vuelo directo entre Vigo y Valencia. Los viajes programados del Imserso o el tirón turístico de la ciudad presagiaban un buen desempeño en una ruta que, sin embargo, no llegó a cumplir un año de vida. En agosto la compañía decidía fulminarla tras sumar 13.735 usuarios y una ocupación cercana al 65%. Entre los motivos que llevaron a su cese estaban el modelo de explotación de la aerolínea y la competencia de las rutas subvencionadas desde las otras terminales gallegas. Y es que la de Vigo era la única de todas ellas que operaba sin ningún tipo de ayuda, aunque sí las tuvo entre 2014 y 2016 y en 2022.

Para las aerolíneas de bajo coste, las conexiones más cómodas de operar y programar son aquellas que unen dos de sus bases. Ryanair hizo de este modelo su virtud y gracias a ello ofertó desde Santiago vuelos a Marsella, Burdeos o Memmingen. Por eso cuando se anunció la retirada de sus aviones basados en Lavacolla sorprendió tanto el tijeretazo en la conexión con Valencia. Durante este invierno mantuvo hasta cuatro vuelos semanales a esa ciudad, una cifra muy por debajo de la demanda real entre ambas comunidades.