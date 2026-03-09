Detenido en A Coruña un hombre que vendía drogas en la avenida de Fisterra

La detención el pasado jueves de un hombre por agentes del Cuerpo Nacional de Policía permitió la desarticulación de un punto de venta de estupefacientes que se llevaba a cabo en la vivienda del detenido en la avenida de Fisterra, así como en las calles cercanas.

Las informaciones proporcionadas por los vecinos de la zona llevaron a los agentes a comprobar que el sospechoso vendía cocaína y heroína tanto en su piso como en la vía pública, donde se citaba con sus clientes para efectuar las ventas.

Dinero y papelinas con droga halladas en la vivienda del detenido. / LOC

El día 5 se procedió a la detención de esta persona en una intervención realizada a primera hora de la mañana y durante la cual se llevó a cabo un registro de la vivienda en el que se hallaron varias papelinas de cocaína, que según la policía estaban ya dispuestas para su venta, además de útiles para el pesaje y distribución de esta sustancia. También fueron encontrados 2.500 euros en efectivo.

El detenido fue puesto a disposición judicial.