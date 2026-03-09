Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 9 de marzo

Consulta los planes del día en nuestra guía cultural y de ocio

Feira das Ideas en el Fórum Metropolitano

Feira das Ideas en el Fórum Metropolitano / Iago López

RAC

Aprender a manejar un planisferio celeste

19.00 horas. La biblioteca del Fórum Metropolitano acoge esta actividad de la entidad vecinal de A Gaiteira-Os Castros en la que intervendrá Martin Pawley.

Calle Río de Monelos, s/n

Presentación de 'Crónicas trasatlánticas’

20.00 horas. El historiador Bieito Alonso da a conocer en Alexandre Bóveda su libro sobre trabajadores del mar gallegos en América que fueron líderes sociales y sindicales.

Noticias relacionadas

San Andrés, 36

