¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 9 de marzo
Consulta los planes del día en nuestra guía cultural y de ocio
Aprender a manejar un planisferio celeste
19.00 horas. La biblioteca del Fórum Metropolitano acoge esta actividad de la entidad vecinal de A Gaiteira-Os Castros en la que intervendrá Martin Pawley.
Calle Río de Monelos, s/n
Presentación de 'Crónicas trasatlánticas’
20.00 horas. El historiador Bieito Alonso da a conocer en Alexandre Bóveda su libro sobre trabajadores del mar gallegos en América que fueron líderes sociales y sindicales.
San Andrés, 36
