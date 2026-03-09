¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 10 de marzo
Consulta los planes del día en nuestra guía cultural y de ocio
Presentación de ‘Entre los muros del olvido’
El escritor Juan de Sola presenta su libro Entre los muros del olvido. Cuenta la historia del marido de la lechera de Campañó, un superviviente de Mauthausen.
18.30 horas. Casa Museo Casares Quiroga ( Rúa Panaderas, 12)
Charla sobre vivienda colectiva en el siglo XX
Las arquitectas Miriam Moldes Montes e Noelia Vázquez Abelenda imparten la conferencia As Alternativas, sobre Elizabeth Denby y Halina Skibniewska.
19.30 horas. Academia de Belas Artes (Pintor Álvarez de Sotomayor, 1)
- Un microondas, tirado junto a un contenedor de papel en A Coruña
- Adiós al asador de pollos de San Roque: el Concello de A Coruña inicia el desahucio de los locales de la atalaya de la plaza de España
- La rebaja en A Coruña a los hogares que reciclen será de hasta 63 euros al año: así se pide la reducción en el recibo de la basura
- Charo se despide de Gadis tras 49 años de trabajo en A Coruña: 'Me siento muy querida
- Grupo Castro factura 35 millones y se expande desde A Coruña: “La farmacia de Cuatro Caminos vende más que nuestras ocho ópticas juntas”
- Así es la ruta de la cascarilla en A Coruña: 5 locales donde aún puedes disfrutar de este producto
- Un nuevo frente frío entrará en A Coruña en la noche de este domingo
- Don Pollo pide margen para desalojar la atalaya de San Roque en A Coruña: 'Nos avisaron con poco tiempo