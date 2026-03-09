Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 10 de marzo

Consulta los planes del día en nuestra guía cultural y de ocio

El escritor Juan de Sola con su obra 'Entre los muros del olvido'.

El escritor Juan de Sola con su obra 'Entre los muros del olvido'. / LOC

RAC

Presentación de ‘Entre los muros del olvido’

El escritor Juan de Sola presenta su libro Entre los muros del olvido. Cuenta la historia del marido de la lechera de Campañó, un superviviente de Mauthausen.

18.30 horas. Casa Museo Casares Quiroga ( Rúa Panaderas, 12)

Charla sobre vivienda colectiva en el siglo XX

Las arquitectas Miriam Moldes Montes e Noelia Vázquez Abelenda imparten la conferencia As Alternativas, sobre Elizabeth Denby y Halina Skibniewska.



19.30 horas. Academia de Belas Artes (Pintor Álvarez de Sotomayor, 1)

