Si no lo leo no lo creo: Plex elogia a Diego González Rivas

Plex no ha retomado sus vídeos de la Vuelta al mundo, pero sí hizo un viaje con Diego González Rivas a Turkmenistán. La experiencia la subió a Youtube con el título «Entré en el país donde nadie puede entrar». Acompañó al doctor coruñés en una operación e incluso probó su robot. «Qué descubrimiento. Qué orgullo que seas de España. Que una persona como tú, que hace las cosas que hace, sea de A Coruña, es un orgullo», dijo el youtuber.