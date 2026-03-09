Marina Sanmartín, en A Coruña: "Una librería es una calle de doble dirección, aprendes mucho de la gente que pasa por delante del mostrador"

Entiendo que su carrera como librera le ha permitido conocer cientos de historias y leer mucho pero, ¿cómo ha llegado a esta y de qué manera ha unido el mundo editorial y el de los crímenes?

Yo llevo más de 20 años trabajando en librerías y también en el mundo del libro. Empecé trabajando en la Fnac en 2005 y a partir de ahí encadené con otras librerías, pude trabajar como editora y tuve la gran suerte, yo que me había licenciado en Periodismo, de poder entrar en el ABC Cultural como crítica especialista en ficción criminal. Además, desde hace ocho años, tengo mi propia librería con cuatro amigos. A mí lo que más me gusta en la literatura es la novela policíaca, la novela negra. La literatura criminal y las librerías son mis dos pasiones. Entonces, cuando me enfrenté a este libro nuevo, pensé «¿por qué no las junto?».

¿Por qué gusta tanto el misterio y el crimen?

Hay varias razones, pero yo creo que fundamentalmente se limitan a dos. Por un lado, porque, para enganchar al lector, y esto lo decía Vázquez Montalbán, no lo digo yo, cualquier tipo de literatura necesita de la intriga. Es como Las mil y una noches, que no es una novela criminal, pero cada relato acaba enlazando con el otro, para que quien está leyendo tenga ganas de continuar. Digamos que eso llevado a la enésima potencia es la novela policíaca, porque pone la intriga y la incógnita en el centro. Y por otra parte, creo que desde que somos niños, la curiosidad es fundamental. Lo que pasa, por desgracia, es que conforme nos vamos haciendo adultos, esa curiosidad se va apagando y hay que estar muy pendientes de alimentarla bien, porque yo creo que la curiosidad nos hace más jóvenes. Y vuelvo un poco a lo mismo, la novela policíaca es uno de los mejores ejercicios para mantener esa curiosidad con vida. Y yo creo que por eso es capaz de captar tanto al público.

Es imposible no hablar de Agatha Christie.

Esta novela pretende reivindicar a todas las autoras, a Agatha Christie, que es como la número uno, la más popular, pero también, por ejemplo, a Josephine Tey, que lo único que hizo mal en su vida fue ser coetánea de Agatha Christie, porque le hizo sombra. También busco homenajear a la ficción criminal en general y a la ficción de enigma, esas historias en las que no era tan importante lo sangriento sino que el lector se lo pasara bien y se sintiese retado. Este libro es una novela para pasárselo muy bien, en la que, sobre todo, se busca que el lector se sienta interpelado, sienta que hay ahí un reto para él.

Todo sucede a contrarreloj y en una época navideña. ¿Por qué lo decidió así?

Me venía muy bien la Navidad para la novela policíaca, porque es un momento en el que todos vivimos una contrarreloj. Yo lo vivo en la librería. Son las fechas más bonitas pero también las más estresantes. Por otro lado, me gustaba el tono de las fiestas navideñas, contrasta muy bien con el crimen. Unas fechas en las que, a priori, la bondad y el cariño están ahí en primer plano. En la novela lo que pasa es que hay algo terrible que ocurre en esas navidades y que, además, va a llevar a los personajes a algo terrible que ocurrió 30 años atrás.

La ubica entre Madrid y Valencia. Sus dos hogares.

Sí. Madrid tenía que ser porque quería que la librería fuese el centro de la trama y yo siempre he trabajado en librería en Madrid y es donde me he hecho librera. Pero, además, en esta novela uno de los temas fundamentales es la infancia, porque todo lo que va a pasar aquí nos va a devolver a la infancia de las protagonistas. Por eso tuve que buscar en la mía, en mis recuerdos de niñez, en las fotografías de casa de mi abuela, en la playa donde yo pasaba los veranos con mis padres y mis hermanos y fui tan feliz. De esa intención surge Valencia, que es donde yo fui pequeña. El escenario se convierte en mucho más que un paisaje, porque es verdad que es mi escenario, pero lo que yo intento escribiendo es que sea también el del lector, que piense en su infancia.

Habla de Rame-Tep, una misteriosa sociedad literaria, justo ahora que cada vez hay más clubes de libros y bookstagrammers. ¿Está de moda leer?

Yo creo que está de moda una faceta de leer que no habíamos explotado lo suficiente y en realidad es bastante sorprendente porque el libro lleva con nosotros más de 3.000 años. Es entender que la lectura no solo es un acontecimiento individual, que también y no hay que menospreciar eso, sino que la lectura compartida funciona muy bien. La lectura para celebrarla con otros o para conocer gente. Leer implica abrirse al mundo, ampliar nuestro marquito, ponernos en la posición de otra persona. Pero si encima puedes compartir la lectura con alguien que ha leído el libro desde su propia experiencia, el enriquecimiento se multiplica por mil. Entonces, una mezcla de todo esto es la causa del auge de los clubs de lectura.

¿Qué le aporta ser librera?

Todo. Una librería es una calle de doble dirección aprendes mucho de la gente que pasa por delante del mostrador y te pide libros y te cuenta también los libros que ha leído. Para ser librero te tiene que gustar tanto el libro como la gente. El libro es el mejor canal para hablar con el que tienes delante de cosas que nunca habrían salido a la conversación.